Свят

400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая

Женевска Библия от 1599 г. показва предполагаемото местоположение на библейския Едем.

1 октомври 2026, 08:39
400-годишна Библия разкрива потенциалното място на Рая
Източник: istock
  • Карта в Женевска Библия от 1599 г. поставя Едем край изворите на Ефрат, близо до планината Арарат в днешна Турция.
  • Според тълкуването на Жан Калвин Пишон и Гихон може да са долните течения на Тигър и Ефрат, което би поставило Едем в Месопотамия.
  • Точното местоположение остава неизвестно - геоложките данни за Ефрат не съответстват напълно на библейското описание, а различни хипотези посочват места от Африка до Персийския залив.

Това е градина, която не е чак толкова тайна.

Карта в Библия от XVI век разкрива потенциалното реално местоположение на Райската градина, като евентуално разрешава историческа мистерия, която убягва на учените от векове.

„Много е подробна, като се има предвид кога е отпечатана“, възкликва колекционерка на религиозни антики, известна единствено като Ashleys_AntiqueBibles, в популярния си канал в YouTube.

Тази Женевска Библия от 1599 г., наименование, използвано за свещените книги, издавани от английски протестантски бежанци в Швейцария, съдържа карта, озаглавена „Местоположението на Райската градина“, базирана на карта, създадена от протестантския реформатор Жан Калвин през 1554 г.

Картографският артефакт поставя пищния оазис, в който според преданието са живели първите хора Адам и Ева, при изворите на река Ефрат близо до подножието на планината Арарат в днешна Турция. В предишни свои видеа обаче ютюбърката е предполагала, че Едем се намира под Каспийско море.

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Според видеото картата съответства на описанието в Книгата на Битие, според което от Едем излизала една река, която след това се разделяла на реките Пишон, Гихон, Тигър и Ефрат.

Реалните съвременни съответствия на тази водна четворка обаче остават донякъде неясни.

Макар учените като цяло да са единодушни относно Тигър и Ефрат, определянето на Пишон и Гихон като Ганг и Нил създава географски парадокс, тъй като тези реки не се пресичат, съобщава Daily Mail.

Калвин обаче предполага, че „изворите“ в библейската терминология може да означават както началото, така и устието на река.

Това означава, че „Пишон и Гихон“ може просто да са обозначавали долните течения на Тигър и Ефрат, според непубликувано научно изследване на бившата историчка от Уисконсин Джъстин Анджелийк Уолдън.

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Това би поставило Едем в Месопотамия.

За съжаление Уолдън отбелязва, че картографията на Калвин показва единствено „общото местоположение“ на Едем, а не действителните му граници, което досадно ни оставя само с „следи“ от място, което някога е можело да бъде „точно локализирано“.

В резултат на това учените предполагат, че Райската градина може да се е намирала навсякъде, от Южна Африка до Персийския залив, а дори и в северозападна Етиопия, при приток на Сини Нил.

В действителност обаче геоложкият произход на Ефрат не съответства на библейското описание на Райската градина.

Вместо това реката се е образувала от сливането на две реки, течащи от територията на Турция към тогава сухия Средиземноморски басейн преди между 3,6 милиона и 1,6 милиона години. 

Източник: New York Post    
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