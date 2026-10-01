Свят

Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“ за иранска следа, но разследването продължава

Василена Василева Василена Василева

1 октомври 2026, 08:51
Тръмп скочи срещу Лондон: Защо пуснаха заподозрените за „Феърфорд“
Източник: AP/БТА

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп поиска повече информация от Великобритания за решението петима заподозрени по предполагаемия терористичен заговор край военновъздушната база „Феърфорд“ да бъдат освободени под гаранция.

Пуснаха под гаранция задържаните британци по случая „Феърфорд“

Базата в Глостършир се използва от американските военновъздушни сили и през последните месеци е била използвана от американски бомбардировачи при операциите срещу Иран. Тръмп определи освобождаването на петимата като „изненадващо“ и заяви, че очаква по-късно да получи повече информация от британските власти.

  • Лондон допуска иранска следа

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „сериозни индикации“, че Иран е замесен в случилото се край базата.

„Има сериозни индикации, че Иран е изиграл роля в случилото се през уикенда край „Феърфорд“, но, разбира се, това остава текущо, сложно и сериозно полицейско разследване“, заяви Бърнам пред BBC.

Той посочи, че Великобритания работи в тясно сътрудничество със САЩ и увери, че ситуацията се намира под строг контрол. Премиерът не представи подробности за това каква е предполагаемата връзка с Иран.

По думите му, ако е необходимо, той няма да се поколебае да свика британския парламент заради случая.

Ден по-рано държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че в предполагаемия заговор „безусловно има пръст и чуждестранен субект“, но също отказа да посочи конкретна държава.

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  • Как започна всичко

Сигналът за инцидента е подаден в ранните часове на неделя, след като местен жител забелязал няколко бели микробуса и маскирани мъже в района на базата.

Полицията е задържала петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години. Те са били заподозрени в престъпления, свързани с експлозиви, и в подготовка на терористичен акт. По-късно обвиненията не са им били повдигнати, а мъжете са освободени под гаранция, като остават обект на разследването.

При претърсването на микробусите е открито неуточнено количество бензин. Взривни устройства обаче не са намерени. Британската полиция за борба с тероризма потвърди след извършените проверки, че в превозните средства не са открити самоделни взривни устройства.

Ръководителят на британската полиция за борба с тероризма Лорънс Тейлър заяви, че петимата остават подследствени и трябва да спазват строги условия, свързани с освобождаването им.

Ново развитие за вероятните терористи край военна база в Англия

  • Защо заподозрените са освободени

Решението да бъдат пуснати под гаранция предизвика реакция от страна на Тръмп.

Британските власти обаче подчертаха, че освобождаването не означава прекратяване на разследването. Тейлър заяви, че решението е взето след внимателна преценка от разследващите и че петимата продължават да бъдат разследвани.

Американският президент каза, че заподозрените са били наблюдавани от известно време.

Междувременно около базата бяха предприети засилени мерки за сигурност, а част от местните жители бяха евакуирани. По-късно те получиха разрешение да се върнат по домовете си.

Какво знаем за „терористичния“ инцидент край базата на Кралските военновъздушни сили, използвана във войната с Иран

  • Иран отрича

Иран категорично отхвърля твърденията за участие в инцидента.

Посолството на Иран в Лондон заяви, че няма никаква връзка със случая и определи твърденията за иранско участие като неоснователни.

Британските власти продължават да проверяват различни версии, включително възможността зад действията да стои чужда държава или лица, действащи като нейни посредници. Засега няма публично представени доказателства, които да установяват окончателно иранско участие.

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  • Защо „Феърфорд“ е важна

Военновъздушната база „Феърфорд“ в Глостършир е стратегически обект, който се използва от американските военновъздушни сили. В последните месеци там са базирани американски бомбардировачи, свързани с операциите на САЩ в конфликта с Иран.

Заради значението на базата и на фона на продължаващото напрежение между Вашингтон и Техеран британските власти поддържат засилени мерки за сигурност около обекта.

Разследването на случая продължава, като британските и американските служби работят съвместно по изясняването на произхода на заплахата, мотивите на задържаните и евентуалното участие на чуждестранен субект.

Редактор: Василена Василева
Източник: Reuters; БТА - Владимир Сахатчиев    
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