Тестват BG-ALERT и сирените за тревога

Н а 1 октомври от 11:00 до 11:30 часа ще бъдат тествани Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) и системата BG-ALERT.

Целта е да бъде проверено функционирането на всички компоненти на системите, както и готовността им за използване при необходимост, съобщават от МВР.

Къде ще прозвучат сирените

Чрез акустичните устройства на НСРПО ще бъдат излъчени „Национален сигнал за тревога“ и „Национален сигнал за край на тревогата“.

Сирените ще бъдат задействани на територията на София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца и Стара Загора.

Тест ще има и в общини в областите Видин, Перник и Ямбол, както и в населените места в 30-километровата зона около АЕЦ „Козлодуй“.

Ще бъдат задействани и локалните системи за оповестяване, интегрирани към НСРПО.

BG-ALERT ще изпрати съобщение в цялата страна

За разлика от сирените, тестовото съобщение на BG-ALERT ще бъде разпространено на територията на цялата страна.

То ще съдържа текст на български и английски език.

Важно е да се знае, че получаването на тестовото съобщение зависи от настройките на мобилното устройство. За да бъде получено, каналът за „Тестови сигнали“ трябва да бъде активиран от менюто на телефона.

Каналът за тестове може да бъде управляван от настройките на мобилното устройство.

Защо се прави тестът

Проверката има за цел да установи дали всички компоненти на системите за ранно предупреждение и оповестяване функционират нормално.

Отговорните институции напомнят, че при желание за получаване на бъдещи тестови съобщения от BG-ALERT потребителите трябва да се уверят, че специално предвиденият канал за тестове е включен в настройките на телефона.