Военен лагер в чеченската столица Грозни е поразен

Б езпилотни летателни апарати, за които се предполага, че са били украински, са използвани рано тази сутрин при нападение срещу столицата на руската Чеченска република - град Грозни, предаде ДПА, позовавайки се на местни медии.

Мишена на нападението са били военен лагер и база, използвана от специализираното полицейско подразделение ОМОН, съобщиха опозиционни канали в платформата "Телеграм".

