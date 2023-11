Арестуваха сина на Хълк Хоган във Флорида

С инът на Хълк Хоган, Ник Болеа, беше арестуван във връзка с предполагаем инцидент с шофиране след употреба на алкохол.

Съобщава се, че Болеа е шофирал в нетрезво състояние и е отказал тест за алкохол, според жалбата и клетвената декларация за арест.

Hulk Hogan’s son, Nick Hogan has been arrested for DUI. This POS hasn’t learnt his lesson when he crashed his Supra. pic.twitter.com/9i0VnnMDpg

Въпреки че полицията твърди, че Болеа е отказал тест с дрегер, който измерва количеството алкохол в системата на водача, полицаите са отбелязали, че са усетили „силна миризма на алкохол“ от Болеа, добавяйки, че той се е „люлеел“ и е бил „нестабилен“.

33-годишният бивш автомобилен състезател – който като тийнейджър е участвал в аматьорски и професионални състезания на писта – е арестуван в 1:42 сутринта в събота, според клетвената декларация. Впоследствие той бил в местния затвор на окръг Пинелас.

Въпреки че Болеа няма досие в Клиъруотър, според клетвената декларация той е имал арест за безразсъдно шофиране в района като тийнейджър.

На 17-годишна възраст Болеа бил осъден на осем месеца в окръжен затвор и пет години изпитателен срок през май 2008 г., след като пледира, че не е участвал в пътен инцидент, причиняващ сериозни телесни наранявания на негов приятел.

В инцидента, който се случва през август 2007 г., както е описано от адвокатите, 17-годишният Болеа взел една от колите на баща си и тръгнал с приятеля си Джон Грациано, бивш американски морски пехотинец и ветеран на войната в Ирак, към ресторант в центъра на Клиъруотър. По пътя Болеа губи контрол над колата и се удря в палмово дърво.

Hulk Hogan's son Nick, 33, is arrested for a DUI in Clearwater, Florida... the same city where the star was involved in car crash 16 years earlier https://t.co/XqVb1nCjtG pic.twitter.com/G8WOlUBSn4