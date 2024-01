Хълк Хоган спаси тийнейджърка след катастрофа с помощта на химикалка

К ечистът Хълк Хогън спаси тийнейджърка, блокирана в преобърнато превозно средство след автомобилна катастрофа във Флорида.

70-годишният мъж публикува в X, бивш Twitter, че е използвал химикал, за да пробие въздушната възглавница на колата и да освободи момичето, след като станал свидетел на катастрофата в Тампа.

„Благодаря ти, Боже, всичко е наред дори и сега“, публикува той.

The crazy part about the teenager that flipped her car was that without a knife to puncture the airbags to get her out ,a Indian Rocks Christian ballpoint pen came in really handy to pot the bags,thank you God,all is well even now,Amen HH