"Той е пристрастен към секса": Бившата на Хълк Хоган разкри мрачни тайни за брака им

Б ившата съпруга на Хълк Хоган, Линда Кларидж, избухна в сълзи, обвинявайки легендата на WWE, че е "сексуално пристрастен".

65-годишната Линда беше омъжена за Хоган в продължение на 26 години, преди двамата да се разведат през 2009 г. Те имат две общи деца – 36-годишната Брук и 34-годишния Ник.

След развода си с Линда, 71-годишният Хоган се ожени повторно. Миналата година той сключи брак със Скай Дейли, след като се раздели с предишната си съпруга Дженифър Макданиел през 2021 г.

Hulk Hogan's ex-wife Linda reveals she hasn't spoken to their Brooke daughter for EIGHT YEARS and cries that her family is 'the worst mess' https://t.co/U1lxI5kbJt