Шефът на "Вагнер" сипе язвителни коментари онлайн, докато битката за Бахмут е в разгара си

П рез последните дни шефът на руската частна военна компания "Вагнер" изглежда е изпаднал в срив в социалните медии, наводнявайки канала си в Telegram и други акаунти с все по-скандални и провокативни изявления.

Наред с други неща Пригожин разкри очевидно унизителен неуспех на бойното поле за Русия, като тази седмица съобщи ядосан, че руска бригада е "избягала" от град Бахмут, заплашвайки войските му с обкръжение от украинските сили, пише CNN.

The boss of Russian mercenary group Wagner, Yevgeny Prigozhin, accused a Russian brigade of abandoning its position in front-line Bakhmut, allowing Ukraine to seize territory. https://t.co/JXmpv72mEM — CNN International (@cnni) May 10, 2023

"Ситуацията на западните флангове се развива според най-лошия от прогнозираните сценарии. Тези територии, които бяха освободени с кръвта и живота на нашите другари... са изоставени днес почти без никаква битка от тези, които трябва да държат нашите флангове", оплаква се Пригожин в аудио съобщение, публикувано в четвъртък.

По-рано през седмицата Пригожин помрачи празненствата на Деня на победата на Русия на 9 май с публични и сквернословни критики към висшето военно ръководство на страната.

Украински командир: "Вагнер" избягаха

"Днес украинците разкъсват фланговете в посока Артемовск [Бахмут], прегрупират се при Запорожие. И са напът да започнат контранастъпление. Денят на победата е победата на нашите деди. Не сме заслужили нито с милиметър тази победа", каза той във вторник.

Продължавайки дългогодишното си публично жалване, че руските униформени военни лишават войските му от снаряди, Пригожин предположи, че висшестоящите са се притеснявали, докато бойците на "Вагнер" умират.

Yevgeny Prigozhin, the leader of Russia's Wagner Group mercenary force, made a dramatic announcement that his forces would pull out of Ukraine's Bakhmutv on May 10. Ukraine says Wagner is redeploying forces to seize the city https://t.co/FTewU4C5Sz pic.twitter.com/eWWhUYxMZB — Reuters (@Reuters) May 5, 2023

"Снарядите лежат в складове, почиват си там. Защо снарядите лежат в складовете? Има хора, които се борят, и има хора, които веднъж в живота си са научили, че трябва да има резерв, и те пестят, спестяват и спестяват тези резерви. Никой не знае за какво. Вместо да похарчат снаряд, за да убият врага, те убиват нашите войници. И щастливият дядо смята, че това е добре", казва той.

Това породи въпроса: Кого точно има предвид Пригожин? В края на краищата "дядото в бункера" е едно от любимите имена на руския опозиционен лидер Алексей Навални за руския президент Владимир Путин, който обитава почти карикатурно екстремен балон за сигурност.

Пригожин: Зеленски хитрува, контраофанзивата тече с пълна сила

Политическа звезда

И така, какво точно е целял Пригожин? Флиртува ли с дефенестрацията ? Или той просто е на края на силите си, след като е прекарал месеци на фронтовата линия?

Пригожин бързо се оттегли от коментара си "дядо", като записа последващо гласово съобщение, в което пояснява, че може да е имал предвид бившия заместник-министър на отбраната Михаил Мизинцев или началника на Генералния щаб Валери Герасимов (или, което е по-странно, провоенния блогър Наталия Хим).

Шефът на "Вагнер" е бесен: Руска бригада е избягала от битка в Бахмут

"Говорих за "дядо" в контекста на това, че не ни дават снарядите, които стоят в складовете, а кой може да бъде дядо? Вариант номер едно, Мизинцев, който беше уволнен, защото ни даде снаряди и затова сега не може да дава снаряди. Вторият е началникът на Генералния щаб Валерий Василиевич Герасимов, който трябва да осигури снаряди, но ние не получаваме достатъчно снаряди и получаваме само 10%", казва Пригожин в гласовото съобщение в Telegram.

Yevgeny Prigozhin, the owner of Russia’s Wagner Group, is threatening to pull his troops out of the battle for the eastern Ukraine city of Bakhmut next week. He cursed Russia’s military command, saying they are starving his forces of ammunition. https://t.co/BhUuhssIZ6 — The Associated Press (@AP) May 5, 2023

Месеци наред шефът на частната военна компания "Вагнер" вижда как политическата му звезда изгрява в Русия, тъй като неговите бойци изглеждаха единствените, способни да осигурят осезаем напредък на бойното поле в изтощителната война в Източна Украйна. И той използва влиянието си в социалните медии, за да лобира за това, което иска, включително тези търсени доставки на боеприпаси.

Но на фона на тези успехи – особено в месомелачката в Бахмут – Пригожин съживи и разшири враждата с руското военно ръководство. Хитър политически предприемач, Пригожин се представи като компетентен, безмилостен патриот – в контраст с некадърната военна върхушка на Русия.

3/ Prigozhin can freely promote himself & his forces while criticizing Kremlin officials/the Russian Armed Forces without fear of pushback. Putin depends on #Wagner forces in #Bakhmut & is likely attempting to appease Prigozhin despite his undermining of the conventional military — ISW (@TheStudyofWar) October 25, 2022

Политически употребим?

Може да изглежда изненадващо в страна, в която критикуването на военните може потенциално да доведе човек до затвор, Пригожин да се измъква с яростни критики към генералите на Путин. Но Путин ръководи нещо, което често се описва като съдебна система, където вътрешните борби и конкуренцията между елитите всъщност се насърчават да дават резултати, докато "вертикалата на властта " остава лоялна към държавния глава и му отговаря.

Пригожин заяви, че все още не получава достатъчно боеприпаси за сраженията в Бахмут

Но онлайн гневът на Пригожин преминава границата на открита нелоялност, казват някои наблюдатели.

Наскоро в Twitter базираният във Вашингтон мозъчен тръст Institute for the Study of War каза: "Ако Кремъл не отговори на ескалиращите атаки на Пригожин срещу Путин, това може допълнително да подкопае нормата в системата на Путин, в която отделни участници могат да се борят за позиции и влияние, но не мога директно да критикуват Путин."

6/ If the #Kremlin does not respond to #Prigozhin’s escalating attacks on #Putin it may further erode the norm in Putin’s system in which individual actors can jockey for position and influence (and drop in and out of Putin’s favor) but cannot directly criticize Putin. — ISW (@TheStudyofWar) May 10, 2023

След това спекулациите се съсредоточават върху това дали Пригожин е политически употребим, дали неговите изблици са нещо като хитра измамна операция - или, което е по-притеснително за Путин, дали системата на лоялност, която поддържа Кремъл да работи гладко, започва да се разпада.

"Това не е предназначено да се случва в системата на Путин. Системата на Путин позволява на миньоните да се атакуват един друг, но никога не подкопават вертикалата. Пригожин преминава тази линия. Или Путин отговаря и Пригожин е изцяло в ръцете му, или веднага ще бъде изпратен сигнал. Сигнал, че шефът е фатално отслабен. И това е система, която не зачита слабостите", казва историкът на Студената война и професор Сергей Радченко от Факултета за напреднали международни изследвания на Джон Хопкинс в наскоро в Twitter .

This isn't meant to happen in Putin's system. Putin's system allows for minions to attack each other but never undermine the vertical. Prigozhin is crossing this line. Either Putin responds and Prigozhin is toast or - if this doesn't happen - a signal will be sent right through. — Sergey Radchenko (@DrRadchenko) May 9, 2023

Тази теория ще бъде тествана през следващите дни, докато битките продължават да бушуват около Бахмут.