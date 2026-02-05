Протест срещу закриването на детската хирургия на „Св. Анна“ във Варна

Т ази вечер под поройния дъжд множество варненци се събраха в двора на МБАЛ "Св. Анна" във Варна, за да изразят подкрепата си към медиците от отделението по детска хирургия, което от 1 март преустановява работа, предаде БГНЕС.

Присъстващите носеха плакати с надписи „Достойно заплащане! Здраве ≠ търговия“ и аплодираха лекарите, докато скандираха за промяна.

От 1 март Североизточна България може да остане без спешна помощ за деца

Организаторът на събитието Владислав Николов, създател на благотворителната инициатива „Аз вярвам и помагам“, заяви: „Нещата в момента тук ескалират заради това, че ни е допускано с лека ръка да кажем: ами няма пари, ще затворим това отделение. Това е недопустимо.“

По думите му, решението за прекратяване на дейността на отделението е удар не само по болницата, но и по цялата здравна система.

Николов посочи, че ръководителят на детската хирургия д-р Румен Христов е с 32 години стаж и получава заплата от едва 2300 лева.