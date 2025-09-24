Китай отвръща на САЩ: Нова К-виза привлича STEM таланти

Н а фона на хаоса около визите H-1B, Китай обяви въвеждането на нова категория – „виза K“, насочена към привличане на млади и талантливи специалисти, особено в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM). Това става ясно от официално изявление, публикувано в неделя.

Решението, одобрено през август, предвижда промени в правилника за влизане и излизане на чужденци и влиза в сила от 1 октомври 2025 г. Визата K, която наблюдателите вече наричат „китайският вариант на американската H-1B“, цели да привлече висококвалифицирани кадри в момент, когато редица държави по света затягат или променят условията за работни визи.

Само преди дни САЩ въведоха нова годишна такса от 100 000 долара за заявления за H-1B, което предизвика сериозно безпокойство сред индийските ИТ специалисти и технологични компании.

След това обявление администрацията в Пекин реагира бързо, опростявайки визовата процедура. Мярката се разглежда като стратегически ход за привличане на чуждестранни специалисти, особено от Южна Азия, които вече търсят алтернативни дестинации.

Кой може да кандидатства?

Според китайското Министерство на правосъдието, визата K ще бъде достъпна за чуждестранни „млади научни и технологични таланти“, завършили престижни университети или изследователски институции в Китай или чужбина, с бакалавърска или по-висока степен в областите STEM.

Право на кандидатстване ще имат и млади специалисти, занимаващи се с преподаване или научни изследвания в такива институции.

Кандидатите трябва да отговарят на критериите, определени от китайските власти, и да предоставят необходимите документи. Макар че подробните изисквания предстои да бъдат публикувани от китайските посолства и консулства, официални лица уточниха, че ще се изискват доказателства за образователна квалификация и професионална или научноизследователска дейност.

Основни предимства на визата K

В сравнение със съществуващите 12 категории обикновени визи в Китай, визата K предлага значителни облекчения.

Очаква се тя да предоставя:

по-голяма гъвкавост при многократни влизания,

по-дълга валидност,

възможност за удължен престой.

За разлика от повечето работни визи, кандидатите няма да имат нужда от покана от местен работодател или организация, което прави процедурата значително по-опростена.

След влизане в Китай, притежателите на визата ще могат да участват не само в академичен обмен в сферите на образованието, културата, науката и технологиите, но и в предприемачески и бизнес инициативи.

„С изключение на специфичните изисквания за възраст, образование и трудов стаж, заявленията за визи от тип K не изискват местен работодател или организация да издаде покана, а процесът на кандидатстване също ще бъде по-опростен“, се казва в изявлението.

Част от по-широки реформи

Новата виза е част от усилията на Пекин да направи страната по-отворена за международен обмен.

През последните години Китай постепенно облекчи правилата за влизане, разшири безвизовия достъп и въведе по-дълги периоди за транзитно преминаване без виза.

В момента граждани на 55 държави могат да ползват 240-часов безвизов транзит, а Китай има едностранни или двустранни споразумения за освобождаване от визи със 75 държави.

Според официална статистика, чужденци са осъществили 38,05 милиона пътувания до и от Китай през първата половина на 2025 г., което е с 30,2% повече спрямо предходната година. От тях 13,64 милиона са били безвизови влизания – ръст от 53,9% на годишна база.

Последици за Южна Азия

Въвеждането на визата K идва в критичен момент. С новите високи такси по H-1B в САЩ, много южноазиатски специалисти – особено от Индия – вече преосмислят професионалните си планове зад океана.

Анализатори смятат, че решението на Китай може да се превърне в реална алтернатива за квалифицирани кадри, които търсят възможности в чужбина без непосилни разходи и дълги бюрократични процедури.

С предлагането на по-гъвкав и по-малко ограничителен път, Пекин ясно показва намерението си да се конкурира в глобалната надпревара за STEM таланти.

Дали визата K ще успее да се изравни по престиж и кариерен потенциал с традиционните дестинации като САЩ и Европа, предстои да разберем. Но засега тя представлява най-прякото послание на Китай към младите изследователи и професионалисти, търсещи международни възможности.