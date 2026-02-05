България

"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

Обвиняемата сама е поискала най-тежката мярка

5 февруари 2026, 17:58
А нита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“.

Жената сама е поискала най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство, предава NOVA.

"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа

Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.

От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.

