"Царицата на мъченията" и съучастникът ѝ остават в ареста

А нита Вачкова и Детелин Асенов, обвинени за това, че снимали и разпространявали видеоклипове с убийства на животни, остават за постоянно в ареста. Районният съд в Свищов им наложи най-тежката мярка „задържане под стража“.
Жената сама е поискала най-тежката мярка, с оглед на създалото се обществено недоволство, предава NOVA.
"Царицата на мъченията" - мъж и жена, изтезавали животни за видеа
Смята се, че те измъчвали животните, заснемали издевателствата и продавали клиповете. Според разследващите такова видео се продавало по 4-5 хиляди евро в тъмната мрежа.
От 2013 г. досега двамата умъртвили 82 животни, твърди обвинението. Заснемането се случвало в стопанска постройка и гараж на бащината къща на 53-годишен мъж. При акцията на ГДБОП и международни служби в имота са намерени кожени костюми, уреди за мъчения на животни и видеофайлове.