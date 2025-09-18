Вижте момента, в който кралица Камила побутва принцеса Кейт по време на държавното посещение

Спанак, фибри или оцет: Тайната на Кристен Бел за хранене без напълняване

В торият ден от държавното посещение на Доналд Тръмп показа интересна ситуация между кралица Камила и принцесата на Уелс, която може би сте пропуснали.

Кралят и кралицата се присъединиха към принца и принцесата на Уелс в сряда, за да посрещнат американския президент Доналд Тръмп и съпругата му Мелания в Уиндзор. Макар че имаше множество официални и символични моменти, една непринудена сцена привлече вниманието.

Kate thought she was doing something by running Meghan out of the country and now she’s getting scolded by Camilla like a child. pic.twitter.com/K6S5GIu6tG — Hannah (@queen_meghan14) September 17, 2025

Малко след като президентската двойка пристигна, Уилям и Кейт ги придружиха, за да поздравят крал Чарлз и кралица Камила. Във видеото по-горе се вижда как кралицата леко побутва Кейт, която след това заема мястото си в края на редицата.

Тържествено посрещане

Доналд и Мелания бяха приветствани с пълния военен церемониал - включително изпълнение на националните химни на Великобритания и САЩ.

Кралският редактор на HELLO! , Емили Наш, която присъства на събитието в Уиндзор, написа:

„Президентът и първата дама кацнаха в замъка Уиндзор. „Марийн Уан“, заедно с още два американски хеликоптера, превозващи представители и съпътстващ персонал, кацнаха на поляната на Walled Garden – далеч по-кинематографично пристигане от повечето държавни визити.“

The whole video is worse than you think, check that Camilla right thumb in the back of Kate😂😬 pic.twitter.com/WHypHdLYun — Nico Mac (@Nicomac_666) September 17, 2025

Принц Уилям поведе посрещането с ръкостискане и разговор, като протегна ръка към съпругата си, за да я включи. Уилям и Катрин съпроводиха президента и първата дама през тревата до чакълестата алея пред Victoria House, където вече ги очакваха кралят и кралицата. Построена през 1844 г., тази сграда рядко се използва за кралски събития, но е разположена срещу голямата морава, достатъчна за кацането на американския ескорт.

Източник: Getty Images

След като наблюдаваха военна демонстрация на площадката пред замъка, четиримата обядваха в държавната трапезария на Уиндзор, а след това посетиха гроба на кралица Елизабет II в параклиса „Сейнт Джордж“. По-късно през деня беше предвидена церемония Beating Retreat с прелитане на британски и американски изтребители F-35, както и прочутите Red Arrows.

Модни акценти

От пристигането си във Великобритания Мелания Тръмп демонстрира няколко стилни визии. Тя започна визитата с елегантен шлифер Burberry в пясъчен цвят, носен върху черна блуза и високи до коляното ботуши Dior Empreinte.

Източник: Getty Images

При срещата с Уилям и Кейт, първата дама впечатли с драматична шапка в комбинация със сив костюм Dior Haute Couture. В същото време Кейт, на 43 години, беше облечена в елегантна червена рокля-палто от Emilia Wickstead със структурирана кройка, двойноредно закопчаване и подчертано вталяване.

Източник: Getty Images

Аксесоарите ѝ включваха елегантни велурени обувки с остър връх и стилна шапка „Neso“ от Jane Taylor с воалетка, която леко покриваше лицето ѝ.