Тръмп одобри бюджета за отбраната на САЩ за 2026 г. - близо 1 трлн. долара

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна

19 декември 2025, 07:52
"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България
П резидентът на САЩ Доналд Тръмп подписа закон за бюджета за отбрана за следващата година, който ще бъде в размер на почти 1 трлн. долара, предаде Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Законът влезе в сила, въпреки че съдържа разпоредби, които предвиждат нова помощ за Украйна и ограничават възможностите на Тръмп да намали участието на САЩ в отбраната на Европа, отбелязва британската новинарска агенция.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г. (NDAA) разрешава отпускането на рекордните 901 млрд. долара за 2026 г., което е с 8 млрд. долара повече от поисканите от президента републиканец средства. Този закон определя всичко – от броя на поръчките на нови кораби, самолети и ракетни системи, през увеличението на заплатите на военнослужещите, до начините за справяне с геополитическите заплахи.

Белият дом обяви, че Тръмп е подписал документа без присъствието на репортери в Овалния кабинет.

Законът за бюджета за отбрана е резултат от компромис, съчетаващ отделни мерки, които бяха приети в Камарата на представителите и Сената.

Законопроектът бе приет както от Камарата на представителите, така и от Сената, въпреки че текстовете включват разпоредби за повишаване на сигурността в Европа, което противоречи на политиката на Републиканската партия. Тръмп е резервиран по отношение на укрепването на европейската сигурност и казва, че съюзниците трябва сами да финансират отбраната си, отбелязва Ройтерс.

Законът за националната отбрана за фискалната 2026 г. осигурява 800 млн. долара за Киев (по 400 млн. долара през следващите две години) в рамките на Инициативата за подпомагане на сигурността на Украйна (USAI), по която се закупуват оръжия за украинската армия от американски компании.

Законът също така одобрява американската програма, наречена Балтийска инициатива за сигурност, и отпуска 175 млн. долара в подкрепа на отбраната на Латвия, Литва и Естония. Законът ограничава възможността на Пентагона да намалява числеността на американските войски в Европа до по-малко от 76 000 и забранява на командващия силите на САЩ в Европа да отстъпва поста върховен командващ на НАТО.

В изявление на Белия дом се посочва, че Тръмп е одобрил законопроекта, защото той кодифицира в закон много от президентските разпоредби, включително финансирането на системата за противоракетна отбрана "Златен купол" и премахването на програмите на Пентагона за разнообразие, равенство и приобщаване.

Източник: БТА     
Доналд Тръмп Бюджет за отбрана на САЩ Закон за националната отбрана Военни разходи Помощ за Украйна Европейска сигурност Пентагон Балтийска инициатива за сигурност НАТО Противоракетна отбрана
<p>До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни</p>

До 10 години затвор за мъжа, унищожил над 200 надгробни плочи с урни в София

България Преди 20 минути

Извършителят е действал сам в рамките на един час, а щетите възлизат на близо 100 000 лева

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

Съдът гледа мярката на бившия директор на 138-о СУЗИЕ

България Преди 28 минути

На 17 декември директорът на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ Александър Евтимов бе освободен от длъжност

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

5G мрежите вече са достъпни за повече от 90% от хората у нас

Технологии Преди 1 час

<p>Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу реформата за удължаване на работния ден</p>

Хиляди протестираха в Буенос Айрес срещу трудовата реформа на Милей

Свят Преди 2 часа

Протестът е подкрепен от няколко синдиката, опозиционни партии и обществени движения

<p>Последен кръг от консултации - &quot;Величие&quot; разговаря с Радев&nbsp;</p>

Последен кръг от консултации - "Величие" разговаря с президента Радев

България Преди 2 часа

Дотук се стигна, след като правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка под натиска на многохилядни протести

Принцеса Даяна и Принц Чарлз

19 декември: Краят на една приказка - най-известната раздяла

Любопитно Преди 2 часа

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Мистериозна експлозия? Нещо се е разбило на Луната и ударът е бил видим на Земята

Любопитно Преди 2 часа

Луната е един от най-очарователните, привлекателни и грациозни обекти, блестящи в нощното небе

.

"Отнемат ни въздуха": Гняв срещу компанията на Мъск за изкуствен интелект

Свят Преди 2 часа

„Това е въздух, даден от Бог, и човек не бива да ни го отнема. Не ме интересува колко пари има Мъск“

"Система, която иска да унищожи човека": Затворите в Беларус

"Система, която иска да унищожи човека": Затворите в Беларус

Свят Преди 2 часа

Известният беларуски правозащитник Алес Бяляцки, основател на правозащитния център "Вясна" и лауреат на Нобеловата награда за мир за 2022 г., до миналата седмица беше в беларуски затвор

Пробутват ни скрити реклами, за да пазаруваме повече

Пробутват ни скрити реклами, за да пазаруваме повече

Любопитно Преди 2 часа

Нужни са ясни правила за инфлуенсър маркетинга

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

Мъгли сутрин и слънце следобед, слаби валежи през уикенда

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Тръмп прекласифицира марихуаната като по-малко опасно вещесто

Свят Преди 10 часа

Прекласифицирането от Агенцията за борба с наркотиците няма да направи марихуаната законна

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Самолет се разби на летище в САЩ, има загинали

Свят Преди 10 часа

На мястото на катастрофата е избухнал голям пожар

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Лукашенко: Руската ядрена ракета „Орешник“ е в Беларус

Свят Преди 11 часа

Русия представи това оръжие миналата година

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Осъдиха Уиз Калифа на затвор в Румъния

Свят Преди 11 часа

Причината е притежание на наркотици за лична употреба

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

Трима задържани при опит да пласират фалшиво евро в София

България Преди 12 часа

Те са хванати с 10 000 фалшиви евро в центъра на столицата

