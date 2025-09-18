Свят

Тръмп обяви антифашисткото движение "Антифа" за терористична организация

По-рано тази седмица Белият дом обяви намерението си да се справи с "левия вътрешен тероризъм"

18 септември 2025, 07:18
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че обявява лявото, антифашистко движение "Антифа" за терористична организация, след убийството на десния политически активист Чарли Кърк, предаде Ройтерс.

"Ще препоръчам също така тези, които финансират "Антифа", да бъдат подложени на щателно разследване съгласно най-високите правни стандарти и практики", написа Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Заподозреният за убийството на Кърк - Тайлър Робинсън, е описван като "крайноляв убиец", тъй като е осъдил пред семейството и приятелите си "омразата", която според него Кърк разпространявал, и е използвал боеприпаси с гравирани антифашистки послания.

Във вторник на Робинсън бяха повдигнати обвинения, които предвиждат смъртно наказание.

Тайлър Робинсън Чарли Кърк убийство Тръмп Антифа терористична организация
16 септември: Начало на „Черния септември" – военно положение в Йордания

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус" заради ремонт

<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

Древната гъба с размерите на Ватикана и тегло колкото три сини кита

"Гъбите вече трябва да бъдат признати за едни от най-старите и най-големите организми на Земята"

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Стрелба в САЩ: Трима полицаи са убити, други двама - тежко ранени

Нападателят е бил застрелян от органите на реда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Никола Барбутов и Петър Рафаилов се изправят отново пред съда

Бившият зам.-кмет на София и съветникът му обжалваха мерките „задържане под стража”

Прогноза за четвъртък: Захлаждане сутрин, слънце и топлина следобед

През деня ще има променлива облачност, която над много райони ще намалява и постепенно ще се установява слънчево време

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Meta показа умни очила с дисплей и модел за спорт

Разбира се, в тях има и изкуствен интелект

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в "Игри на волята"

Бизнесменът Мирослав Великов се присъедини към Завоевателите в "Игри на волята"

Въздушната акробатка Вера Хитова напусна екстремната надпревара

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Хиляди протестираха в Лондон срещу посещението на Тръмп

Лондонската полиция изчисли, че в протеста са участвали около 5000 души

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Литва обвини 15 души за тероризъм, свързан с Русия

Според литовската прокуратура заподозрените са използвали куриерски компании, за да изпратят четири пратки с експлозиви,

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Фед направи първото понижение на лихвите за 2025 г.

Единственият несъгласен беше новият управител във Фед – Стивън Миран

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал"

Нови задочни реплики между президента и управляващите за ВМЗ и „Райнметал"

Темата беше коментирана и в кулоарите на Народното събрание

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

ЕК: Сърбия не прави нищо срещу руската дезинформация

Европейската комисия припомни, че Сърбия е страна кандидатка за членство в ЕС

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

70-годишният Болсонаро миналата седмица беше осъден за опит за преврат

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

САЩ направиха първа вноска за възстановяване на Украйна

Дяловото участие на Украйна и САЩ във Фонда е 50 на 50 процента

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Теменужка Петкова: Асен Василев доведе до колапс публичните финанси

Финансовият министър добави още, че Василев няма нито един Закон за държавния бюджет по време на управлението му

Издирват изчезнал човек в София

Издирват изчезнал човек в София

Георги Ганчев е напуснал дома си на 30 август

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Израел заплаши Европейския съюз с ответен отговор

Саар: Стъпките срещу Израел ще получат ответен отговор

