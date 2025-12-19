Путин на годишната си пресконференция в Москва: Европа рано или късно ще трябва да връща това, което ще открадне

"Това не е фарс": Световни медии коментират протестите в България

Р уският президент Владимир Путин предупреди, че „тежки последствия“ биха последвали за ЕС, ако той одобри използването на замразени руски активи за финансиране на Украйна – след като това не се случи.

Попитан за активите по време на годишната си пресконференция, Путин заяви, че изпълнението на плана би било „грабеж” и добави:

„Но защо не могат да извършат този грабеж? Защото последствията за грабителите биха могли да бъдат тежки.”

"The improvement of strategic nuclear forces is a priority for the Russian Federation, and they are a key element of deterrence."



🇷🇺 Vladimir Vladimirovich PUTIN, President of Russia, Supreme Commander-in-Chief of the Armed Forces of the Russian Federation - speech at a meeting… pic.twitter.com/i9IRRTKsFA — Elisabeth Eliseeva 🇷🇺 AKHMAT (@Eliseevanews) December 18, 2025

"Освен имиджовите щети може да има и преки щети, свързани с фундаменталните основи на съвременния финансов ред. И най-важното: каквото и да откраднат и както и да го направят, някога ще трябва да го връщат", посочи руският президент.

На въпроса дали ще има мир в Украйна, или войната ще продължи, руският президент започна отговора си, като подчерта, че Русия е готова и желае „да приключи конфликта с мирни средства“.

Той поясни, че мирното споразумение трябва да се „базира на принципите“, които той изложи в речта си по време на среща с висшия персонал на руското външно министерство през юни 2024 г.

В тази реч Путин поиска Украйна да изтегли напълно войските си от цялата територия на Донецка и Луганска област и да се откаже от плановете си да се присъедини към НАТО.

Путин също така каза, че руските войски „напредват по цялата фронтова линия“, пише Си Ен Ен.

Той изброи няколко градове и села, които според него руските войски са на път да превземат, включително Красни Лиман в източната част на Донецка област.

Последните твърдения на Русия за бойните действия обаче бяха оспорени. През ноември Москва обяви, че е превзела Купянск в Харковска област, но украинският президент Володимир Зеленски посети града на фронтовата линия миналата седмица и докладва, че украинските сили са си възвърнали части от града.

🇷🇺🗣 Russian president will sum up the year in his major address scheduled for December 19



The program "Year-end results with Vladimir Putin!" will begin at 9:00 GMT (12:00 PM Moscow time).



This is a major annual press conference, combined with the "Direct Line" to answer… pic.twitter.com/Tg3IbY5Auf — Sputnik Africa (@sputnik_africa) December 19, 2025

Попитан за видеото на Зеленски, руският президент отговори: „Той е артист, талантлив артист.“

Путин сякаш се подиграваше на Зеленски, като каза, че ако градът е под украински контрол: „Защо тогава стоиш на прага? Влез вътре.“

Институтът за изследване на войната, мозъчен тръст със седалище във Вашингтон, посочи, че Путин „продължава да преувеличава руските успехи“ на бойното поле. Той добави, че има „нарастващи доказателства“, че украинските сили са освободили „значителна част“ от Купянск.

