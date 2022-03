Високи цени, липса на стоки и цензура в Русия

С тъписани, мнозина московчани осъзнават мащабите на международния отговор срещу руското военно нахлуване в Украйна, виждайки заключени магазините на големите брандове, в които бяха свикнали да купуват дрехи и мебели като всички европейци.

Zara, H&M, Ikea - всички те спряха изведнъж продажбите си на руския пазар, спускайки ролетките в множеството молове из столицата на Русия.

За 40 години жителите на Москва преживяха не един период на кризи, недоимък и хиперинфлация, но последните две десетилетия - управлението на Владимир Путин, бяха за много от тях епоха на сравнителна заможност и достъп до потребление.

Макар руската власт да повтаря, че Русия бързо ще се съвземе от международните санкции, наложени след 24 февруари, когато руски войски влязоха в Украйна, мнозина очакват мрачни времена.

Анастасия Наученко, 19-годишна студентка по журналистика, е припечелвала в бутик за облекло от веригата Oysho. Тя останала без работа, след като испанският гигант Inditex затворил магазина.

Понеделник е почивен ден и тя е излязла да си купи козметика - доколкото може да си позволи, защото курсът на рублата пада под натиска на икономическите и финансови санкции на Запада.

"Чух, че цените са скочили вече четворно", казва момичето, което срещнахме на вратата на московския търговски център Метрополис.

И добавя: "Ще настане ужас".

Защото през уикенда влезе в сила забрана върху всяка информация, очерняща руските въоръжени сили, и тя смята, че ще трябва освен всичко да забрави за мечтата да стане журналист.

Russia has become the world's most-sanctioned nation surpassing Iran and North Korea after it declared war on Ukraine.#RussiaUkraineWar #Russia #Sanctionshttps://t.co/F3NNmSFzG4