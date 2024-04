„Винаги съм мечтаел да бъда до нея“: Инвеститор купи крипта до тази на Мерилин Монро

К риптата до мястото за вечен сън на Мерилин Монро и основателя на Playboy Хю Хефнър бе купена от технологичен инвеститор за 195 000 долара.

Мястото в мемориалния парк и моргата Pierce Brother Westwood Village в Лос Анджелис беше обявен на търг между 28 и 30 март.

Антъни Джабин от Бевърли Хилс каза: "Винаги съм мечтаел да бъда до Мерилин Монро до края на живота си и този уикенд купих кръглата постеля на Хю Хефнър и банския костюм на Мерилин Монро в Julien's."

Tech investor buys crypt next to Marilyn Monroe and Hugh Hefner



Read more🔗https://t.co/ZSGcbuoa1B