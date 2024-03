Продават имението на Мерилин Монро и Артър Милър

И мението на бившите съпрузи Мерилин Монро и Артър Милър е обявено за продажба. Според вестник "Ню Йорк Поуст" (NYP) за старинната мелничарска къща в нюйоркския квартал "Хемптънс" се искат 12,5 млн. долара.

За последен път имението е продадено през 2016 г., когато е оценено на 8,5 млн. долара. От някогашната работеща вятърна мелница е останала само фасада с платна, вътре обаче се помещават спалня и дневна с осмоъгълна форма. В облицования с кедър горен етаж все още се намират машините на мелницата. Бившата вятърна мелница е превърната в жилище в средата на миналия век от предишния собственик Самуел Рубин, основател на марката парфюми Faberge. Много от мелниците в "Хемптънс" са били преустроени по този начин.

