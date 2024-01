Спасиха от събаряне къщата на Мерилин Монро в Лос Анджелис

Б ившият дом на Мерилин Монро е спасен от разрушаване след изслушване, в което Комисията за културно наследство на Лос Анджелис гласува да обяви имота за исторически паметник на културата.

"Моето пътуване свършва тук": Събарят къщата, в която почина Мерлин Монро

Комисията гласува единодушно и определи дома на Монро, намиращ се на 12305 W. 5th Helena Drive, за историческа собственост, като комисарите отбелязват, че въпреки че Монро е живяла в имота само няколко месеца, това е единственият дом, който холивудската икона е купувала за себе си. Това е и къщата, в която тя трагично загина на 36-годишна възраст през 1962 г.

Бъдещето на къщата обаче не е напълно осигурено.

В Лос Анджелис определянето като исторически и културен паметник „не гарантира, че имотът не може да бъде разрушен“, според града, но позволява на Комисията да отложи разрушаването за 180 дни, докато се определят други възможности за запазване.

Следващата стъпка в спасяването на собствеността е преглед на номинацията от Комитета по планиране и използване на Лос Анджелис и след това от Градския съвет на Лос Анджелис.

Определянето на дома като историческо място също не изключва идеята, че той може в даден момент да бъде преместен на по-централно място - такова, което е по-лесно видимо за обществеността от сегашния квартал, в който се намира. Преместването обаче би било дълъг и скъп процес и остава неясно дали ще може да бъде преместен.

Имотът беше изправен пред възможността да бъде унищожен, след като Министерството на строителството и безопасността издаде разрешение за разрушаване на настоящия му собственик, Glory of the Snow Trust на 5 септември.

Дни след издаването му, срещата на Градския съвет на Лос Анджелис единодушно гласува за временно спиране на споменатото разрешение на фона на обществено недоволство.

Службата за исторически ресурси на Лос Анджелис извърши различни оценки през седмиците след издаването на разрешението, за да препоръча жилището на Монро в испански стил да бъде постоянно защитено и определено за историческо място.

Скот Фортнър, историк, колекционер и домакин на All Things Marilyn Podcast, изигра ключова роля в спасяването на къщата като част от Monroe Preservation Group, която според него е „работила неуморно в продължение на месеци, изследвайки и документирайки историята на Мерилин бившият и последен дом на Монро."

Монро закупува хасиендата за 77 500 долара, малко след като се раздели с бившия си съпруг, драматурга Артър Милър, през февруари 1962 г.

Къщата е построена през 1929 г. и разполага с четири спални, три бани, тавани с греди, двор, градини, плувен басейн и др.

Презентация, представена преди гласуването, обяснява как за краткото си време, прекарано там, Монро е похарчила приблизително 51 000 долара за обновяване на дома.

В интервю малко преди смъртта си, Мерилин описва имота като "място за всички мои приятели, които са в някаква беда. Може би те ще искат да живеят тук, където няма да бъдат притеснявани, докато нещата не се оправят за тях“.

Малко след това актрисата умира в къщата през август 1962 г.

Тя беше открита от нейната икономка, Юнис Мъри, след като забеляза, че светлината в спалнята на Монро свети в ранните сутрешни часове. Токсикологичният доклад на съдебния лекар официално посочва причината за смъртта ѝ като остро отравяне с барбитурат, тъй като според съобщенията тя е погълнала смъртоносно количество нембута , който често се използва за лечение на тревожност, и успокоително, наречено хлоралхидрат. Смъртта ѝ беше обявена за свръхдоза и „вероятно самоубийство“.