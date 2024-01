Из съкровищата на Мерилин Монро: Продават на търг вещи на звездата

Ц енни предмети от личната колекция на холивудската звезда Мерилин Монро ще бъдат продадени на търг през март. Колекцията обхваща различни аспекти от живота и кариерата ѝ, включително рокли, специално изработено червило и снимки на Монро от снимачните площадки.

Най-скъпият предмет в колекцията е черна вечерна рокля, носена по време на снимките на филма "The Seven Year Itch" през 1955 г., чиято цена се очаква да достигне до 200 000 долара.

На търга ще бъдат предложени и предмети, принадлежали на основателя на списание Playboy Хю Хефнър, който почина през 2017 г.

Един от другите тоалети на Монро, които се предлагат на търг, е сатенено лавандулово трико, което тя носи за снимка в декемврийския брой на списание Life от 1958 г.

Роклята е с деколте, украсено с букети от цветя от плат и шифонени пояси в розово, лавандулово и кремаво. Цената на роклята може да достигне 40 000 долара.

