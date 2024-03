В САЩ представиха дигиталната версия на Мерилин Монро

А мериканската компания Soul Machines, която разработва „биодигитални хора“ на базата на изкуствен интелект (AI), представи „дигиталната Мерилин“ на технологичната конференция South by Southwest в Остин, Тексас.

Marilyn Monroe, who died 62 years ago, has been reincarnated as a “hyper-real” AI-generated digital avatar that lets fans engage in a conversation with the late actor — who can answer questions “in Marilyn’s signature voice and style.” https://t.co/8Xj4wDKhe6 — Variety (@Variety) March 8, 2024

Това е цифров двойник на емблематичната актриса Мерилин Монро, създаден с помощта на AI и способен да отговаря на потребителски въпроси. Това се казва в прессъобщение на Soul Machines.

Some Like It Bot: Realistic digital Marilyn Monroe to make debut at tech conference https://t.co/Z7hH4FDrlT pic.twitter.com/K9VxkYF5SI — Reuters (@Reuters) March 8, 2024

“Digital Marilyn” е разработен в партньорство с Authentic Brands Group, която притежава правата за използване на изображенията на световни звезди. Двойникът съчетава патентованата технология на Biological AI Soul Machines с емблематичното подобие на Мерилин Монро . Той взаимодейства с потребителите в реално време, използвайки LLM технологии, по-специално ChatGPT 3.5.

Authentic Brands Group, which acquired Marilyn Monroe's intellectual property in 2011, partnered with Soul Machines to create a "Digital Marilyn," which re-creates her voice and affectations in real time and debuted at #SXSW https://t.co/YYPgwhOWXj — The Hollywood Reporter (@THR) March 9, 2024

„Digital Marilyn“ имитира изражението на лицето и стила на общуване на звездата, адаптира се към исканията на събеседника, разказва вицове и предава персонализирани поздрави.

В скорошен тест AI версия на Мерилин Монро говори за любимата ѝ филмова роля - Дарлинг във филма "Някои го предпочитат горещо", съобщава Ройтерс. Тя нарече ролята предизвикателна, но възнаграждаваща и препоръча други комедии като „Джентълмените предпочитат блондинки“.

