Смъртоносна атака с дронове по Таганрог: Загина моряк, ударени са четири кораба

Е дин човек загина при украинска атака с дронове срещу четири кораба в залива на руския град Таганрог в Азовско море, съобщиха руските власти, цитирани от "Ройтерс" и ТАСС. Сред поразените плавателни съдове е и танкер, превозващ метанол.

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„Матрос от кораб за техническа поддръжка е загубил живота си. Изказвам съболезнования на семейството и близките на загиналия. Никой друг не е пострадал“, написа в Telegram губернаторът на Ростовска област Юрий Слюсар.

По думите му четирите кораба са получили щети в различна степен, но няма опасност от разлив или изтичане на метанол от поразения танкер.

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Москва: Унищожени са над 18 дрона над Ростовска област

Губернаторът съобщи още, че по време на отблъскването на атаката над Ростовска област са били унищожени повече от 18 украински безпилотни летателни апарата.

От своя страна руското Министерство на отбраната заяви, че през изминалата нощ системите за противовъздушна отбрана са свалили общо 178 украински дрона над различни руски региони.

Информацията не може да бъде независимо потвърдена.

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Пореден удар по Таганрог

Атаката идва ден след като руските власти съобщиха за пожари в две горивни бази и в морското пристанище на Таганрог, избухнали след украински удари с дронове.

Пристанищният град, разположен на брега на Азовско море, се смята за важен логистичен и военноморски център, използван за снабдяване и поддръжка на руските сили, участващи във войната в Украйна. Заради стратегическото му значение районът многократно е бил обект на украински атаки с безпилотни летателни апарати.

През последните месеци Киев засили ударите по руска военна, енергийна и транспортна инфраструктура далеч зад фронтовата линия. Украинските власти определят тези операции като част от стратегията за отслабване на логистичните възможности на Русия, докато Москва обвинява Украйна в атаки срещу цивилни обекти.