Тайна мрежа и любовен триъгълник: Българите, обвинени в шпионаж за Русия

Н ай-зрелищният шпионски скандал с участие на българи в чужбина. Така западни медии нарекоха делото, в рамките на което на 21 февруари 2025 г. ще бъдат обсъдени присъдите на трима български граждани, обвинени в шпионаж в полза на Русия. Шестимата наши сънародници са обвинени, че са извършвали шпионска дейност за Русия под ръководството на укриващия се бивш директор на германския финансов гигант Wirecard, австриеца Ян Марсалек.

Петимата обвиняеми бяха арестувани от британските власти през февруари 2023 г., като по-късно към тях бе добавен и шести заподозрян. Обвинителите твърдят, че четиримата мъже и две жени на възраст между 30 и 46 години са планирали и провели редица тайни операции в Европа, по поръчка на руската държава.

Разследване на Христо Грозев за "Шпигел" разкрива подробности за българските шпиони на Острова

Орлин Русев и Бисер Джамбазов признали, че са част от шпионската мрежа. Иванова твърди, че е била манипулирана и заблудена от Джамбазов, като е вярвала, че участва в разкритие на „корупция“, когато е следила разследващия журналист Христо Грозев в Европа. Габерова и Иванчев също твърдят, че са били въвлечени от Бисер Джамбазов, който ги е убедил, че е служител на Интерпол и разследва корупционни практики. Според британските прокурори обаче такава версия не е издържана, тъй като съществуват стотици съобщения между тях, показващи как получават задачи и ги изпълняват. Прокурорът по делото, Алисън Морган, определи българите като добре организирана шпионска мрежа, разполагала с най-съвременна техника за наблюдение, включително скрити камери в очила и дронове.

Какво се случи досега?

Five alleged Russian spies appear in London court: Five people accused of being part of a Russian spy ring operating in the UK have appeared in court.



Bulgarian nationals Orlin Roussev, Bizer Dzhambazov, Katrin Ivanova, Ivan Stoyanov, and Vanya… https://t.co/UoXYukhfm7 pic.twitter.com/mC7TJSKzOu — LankaOnline (@LankaOnline) September 26, 2023

На 8 февруари 2023 г. служители от Специализираните операции на Метрополитен арестуваха петима българи по подозрение в шпионаж. Първоначално бяха съобщени само имената на Орлин Русев, Бисер Джамбазов и Катрин Иванова, във връзка с притежание на 18 фалшиви документи за самоличност, които имат неправомерни намерения. Тези документи включват паспорти и лични карти от Великобритания, България, Франция, Италия, Испания, Хърватия, Словения, Гърция и Чехия.

Според властите, в центъра на шпионската мрежа е Орлин Русев, 46-годишен българин, който живеел на около 200 км североизточно от Лондон. Смята се, че той е събирал информация, която е предавал на Марсалек, който според данни е избягал в Русия. До момента британското и германското правосъдие не са успели да го заловят.

През септември 2023 г. британските следователи обявиха, че разполагат с доказателства за събиране на разузнавателна информация, вредяща на Великобритания, и подготовка на нападения. Групата е целяла да подпомогне Русия в провеждането на враждебни действия срещу конкретни цели, включително потенциални отвличания. Освен това са следили лица и обекти, представляващи интерес за Русия, като например база на НАТО в Германия и казахстанското посолство в Лондон.

„Макар голяма част от враждебните действия да са извършени извън Обединеното кралство, координацията им е била осъществявана именно в Лондон, под ръководството на Русев“, заявиха британските следователи. По думите им, Русев вероятно е контактувал с руски агент под името „Руперт Тиц“, което всъщност е псевдоним на Марсалек.

A Russian spy ring operating out of the UK tried to compromise and track the mobile phones of Ukrainian soldiers being trained at a US airbase in Germany and also planned to blackmail Kazakhstan.



The spies were mostly Bulgarians being organized by an Austrian national.… pic.twitter.com/tRP4zYfdn3 — Anonymous (@YourAnonCentral) January 12, 2025

Марсалек, според обвинението, е финансирал операциите, като изплатил 204 000 лири на Джамбазов, който разпределил част от парите между членовете на групата. Петте арестувани лица са българи със статут на заселници в ЕС, което им позволява да пребивават в Обединеното кралство.

„Събирайки информация и предавайки я на руската държава, обвиняемите са излагали на риск живота на много хора“, заяви прокурор Морган.

Дейността на групата

Дейността на групата се е осъществявала между 30 август 2020 г. и 8 февруари 2023 г., в редица европейски градове, включително Лондон, Виена, Валенсия, Черна гора и Щутгарт. Всеки от тях е получил значителни суми за участието си в операциите, които са причинили сериозни вреди на сигурността и интересите на Обединеното кралство. Възстановени са близо 80 000 съобщения в Telegram между Марсалек и Русев, които показват планирането на операциите. В съобщенията има и директни препратки към президента Путин.

Когато полицията нахлува в дома на Русев в Грейт Ярмут, открива огромно количество техническо оборудване, включително 221 мобилни телефона, 258 твърди диска, 495 SIM карти, 55 устройства за визуален запис и 11 дрона. Намерени са и устройства за подслушване на Wi-Fi, заглушители, хакерски софтуер, четци на карти и GPS проследяващи устройства. Освен това са иззети 91 банкови карти на 17 лица и 75 паспорта на 55 души.

Марсалек и Русев – контакти и връзки

Марсалек и Русев се познават още от 2015 г. Съществуват доказателства за обмен на мейли и чатове между двамата, включително и за "смартфони с доста екзотични функции" и за достъп до специални протоколи за мобилни телефони, които според експертите позволяват да се откриват и подслушват трети лица . Според разследвания на "Ханделсблат", Марсалек е избягал в Русия през юни 2020 г., след като изчезна с почти два милиарда евро от сметките на Wirecard. Според проучванията на "Ханделсблат" той вече от доста време обитавал луксозното московско предградие "Раздори", а австрийският му помощник вече имал руски паспорт и живеел комфортно в Москва под името "Герман Баженов".

Кои са българите шпиони?

За Русев, Джамбазов и Иванова се знае, че са работили и живеели във Великобритания от години. Русев е имал бизнес контакти в Русия. Той пристигнал във Великобритания през 2009 г. и работил в продължение на три години в сферата на финансовите услуги. От профила му в LinkedIn се разбира, че през 2008 г. и 2009 г. той е бил съветник в Министерството на енергетиката ни - в мандата на Тройната коалиция. След това се премества в Обединеното кралство.

Бивши съседи в Хароу описват Джамбазов и Иванова като двойка. Джамбазов работел като шофьор в болници, а в онлайн профила на Иванова в LinkedIn пише, че тя е била лаборантка в частна здравна фирма.

Любовен триъгълник и мистерия около българите, обвинени в шпионаж в полза на Русия

Двойката, която се е преместила във Великобритания преди около десет години, е ръководила обществена организация, предоставяща услуги на български граждани, включително запознаване с "културата и нормите на британското общество". По информация от български държавни документи в интернет те са работили и за избирателни комисии в Лондон, които улесняват гласуването на български граждани, живеещи в чужбина.

Ваня Габерова, 30 г., е работила като козметик. Двете жени и Джамбазов са се намирали в любовен триъгълник, което допълнително усложни делото.

Твърди се, че Тихомир Иванчев е помагал на шпионите. Иванчев, 39 г., е бояджия и декоратор от Енфийлд, който преди това е имал връзка с Габерова.

За Иван Стоянов, 32 г., шестият обвиняем, се знае най-малко информация.

Иванова и Габерова, освен всичко, са били използвани като примамки за събиране на информация „като сексуална примамка за улавяне на повече информация“.

Прокурорът Морган коментира, че всеки от обвиняемите може да се опита да се оправдае с различни оправдания, като твърди, че е бил подведен или е следвал останалите по любов. Обвинението обаче категорично заявява, че всички те съзнателно са участвали в шпионската дейност.

Връзки с български политици

Three suspected Russian spies in the UK have been arrested and charged in a major national security investigation, the BBC reports. They are Bulgarian citizens who are accused of working for the Russian security services. #bbcnewscast #bulgarian #Russia pic.twitter.com/Yb1HNw5hLi — Bnz English (@BnzEnglish) August 15, 2023

Българските шпионио са имали връзки с „най-висшите ешелони“ на властите в България, стана ясно по време на изслушване в лондонски съд на 29 януари.

Иванова каза пред съда, че някой от българското посолство в Лондон се е свързал с нея, за да помага тя в подписването на протокол с преброените гласове и уточни, че тя никога не е споделила с властите опасенията си за корупция.

Прокурор Морган попита: “Като се замислите сега и като знаете, че сте нечестен човек, смятате ли, че е трябвало да подписвате този документ с преброените гласове за българските избори? Вие сте корумпираната, нали?“

Обвиняемата отрече това твърдение.

Операции на групата

Групата е извършвала наблюдение, използвала е фалшиви самоличности и високи технологии за изготвяне на подробни доклади, получавайки за това значителни суми пари.

Сред задачите на групата е била оферта за 500 000 за отвличането или убиването на бивш следовател от Московското следствено управление и критик на Путин, Кирил Качур, както и наблюдението на украински войници, обучаващи се в Щутгарт.

При друга операция са наблюдавали дома на журналиста Христо Грозев във Виена и са го следели по време на пътувания в Европа. Причината била да установят източниците му на информация за разследванията, които прави за режима на Владимир Путин.

Групата е била ангажирана и в дезинформационни кампании срещу украинските войници, като подготовката на плакати с нацистки униформи.

Тези действия са се осъществявали само шест седмици след началото на руската инвазия в Украйна.

