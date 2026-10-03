Пхенян не отстъпва: КНДР изстреля балистична ракета след спор с Южна Корея

КНДР е изстреляла балистична ракета към морето от източното си крайбрежие.

Изстрелването последва отказа на Ким Йо-чен, сестра на Ким Чен-ун, да се извини за севернокорейски мини, които според Сеул са ранили тежко двама южнокорейски войници.

Пхенян отхвърля обединението като национална цел и определя Южна Корея като „главен враг“.

U.S. Pacific Command Statement on DPRK Missile Launch



The Democratic People’s Republic of Korea launched one ballistic missile on October 03, 2026 (KST). We are aware of the missile launch and are consulting closely with our allies and partners. Based on current assessments,… pic.twitter.com/ety9rVAtSV — U.S. Pacific Command (@USPACOM) October 3, 2026

Северна Корея изстреля балистична ракета към морето от източното си крайбрежие, съобщи днес в изявление Общото командване на Въоръжените сили на Южна Корея, предаде Ройтерс.

Северна Корея отговори с ракети на Сеул и САЩ

Изстрелването идва ден след като Ким Йо-чен, влиятелната сестра на лидера на Северна Корея Ким Чен-ун, публикува изявление, в което отхвърля искането на Сеул за извинение за севернокорейските мини, които раниха сериозно южнокорейски войници в демилитаризираната зона - силно укрепен район между двете Кореи.

Южна Корея заяви тази седмица, че севернокорейски мини са причина за експлозията, при която бяха сериозно ранени двама южнокорейски войници по време на разузнавателна мисия в граничната зона с ширина 4 километра, простираща се на Корейския полуостров.

Северна Корея изстреля балистична ракета към Японско море

Северна Корея засили значително враждебността си спрямо Южна Корея през последните години, отхвърляйки обединението като национална цел, и нарече Южна Корея свой „главен враг“.