Свят

Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени

Полицията съобщава, че първоначалните данни не сочат терористичен акт

3 октомври 2026, 08:10
Кола помете минувачи в австралийския Нюкасъл, има ранени
Източник: iStock
  • Най-малко 9 души са ранени, след като автомобил се е врязал в минувачи в предградието Уолсенд на Нюкасъл.
  • Сред пострадалите има тежко ранени, включително деца, според кмета на Нюкасъл Гавин Морис.
  • Инцидентът е станал, докато хиляди хора са били по улиците, за да изпратят местния ръгби отбор за големия финал на Националната ръгби лига в Сидни.

Най-малко 9 души бяха ранени в австралийския град Нюкасъл, когато автомобил се вряза в минувачи, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс.

Шофьорът на колата е бил арестуван на мястото на инцидента, станал в предградието Уолсенд.

Кола се вряза в мюсюлмани в Нюкасъл

Нюкасъл е разположен на около 110 км северно от Сидни, столицата на австралийския щат Нов Южен Уелс.

Според първоначалните данни инцидентът не е свързан с тероризъм, каза говорител на полицията.

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В изявление по телевизията кметът на Нюкасъл Гавин Морис заяви, че има хора, включително деца, които са тежко ранени.

Преди инцидента хиляди минувачи се били събрали по улиците на града, за да изпратят местния ръгби отбор „Нюкасъл Найтс“, който трябва да участва в големия финал на Националната ръгби лига в Сидни тази неделя, съобщи австралийското радио и телевизия Ей Би Си.

Източник: БТА, Светослав Танчев    
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