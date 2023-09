Вашингтон издирва изчезнал изтребител F-35

И зтребител F-35, който беше изгубен, след като пилотът му скочи с парашут и избяга, разтревожи американските власти. Докато властите молят обществеността за помощ при намирането на изчезналия изтребител, причината, поради която пилотът е скочил от самолета, все още се разследва.

Американските военни служители поискаха помощ от обществеността за намирането на изтребителя F-35, чийто пилот скочи с парашут след "нещастен случай" и се изгуби над Южна Каролина, предаде „Хюриет“.

Пилотът на изтребителя Lockheed Martin F-35 Lightning II, принадлежащ на 501 ударна ескадрила на морската пехота в Бофорт, летял над Северен Чарлстън в неделя следобед, е скочил с парашут от самолета около 14:00 ч. Беше обявено, че пилотът, чието име не се съобщава, е откаран в местна болница след приземяването и състоянието му е стабилно.

Съдбата на изтребителя F-35 е неизвестна.

Въз основа на траекторията на изчезналия самолет търсенето на самолета F-35 Lightning II е съсредоточено върху езерото Мултри и езерото Марион, казва старши сержант Хедър Стантън от база Чарлстън. И двете езера се намират северно от Северен Чарлстън.

US Air Force searches for missing F-35 fighter jet after pilot ejects safely



Search for a missing fighter jet began after a US Marine Corps pilot safely ejected from the aircraft over North Charleston. #F35 pic.twitter.com/AkExb1zLFq