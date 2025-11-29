Свят

Желязков: В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии

29 ноември 2025, 11:42
Източник: МС

В Благоевградско положението с проливните дъждове, разливи и наводнения е овладяно, вече няма проблем, каза премиерът Росен Желязков по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

Той добави, че кметовете на Сандански и Петрич са по своите места заедно с областния управител. Също така се следи за естествения отток на река Струма и осъществяване на гаранцията към Гърция да не се допуска и там да има преливен проблем.

Премиерът отбеляза важността на превенцията и реакцията на институциите при справянето с природните стихии. Като относно Благоевградско акцентира на бързата реакция на „Напоителни системи“. 

Желязков добави, че към създадения Национален борд по водите ще има нарочна група, която започва работа относно почистването на речните корита за следващата година. Той посочи, че това е ангажимент на държавата и общините, като допълни, че организационно и финансово ще бъде направено каквото е необходимо. 

На 27 ноември в четири общини на област Благоевград - Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни беше обявено бедствено положение заради проливните дъждове. 

Източник: БТА, Десислава Велкова    
Благоевградско Наводнения Росен Желязков Бедствено положение Река Струма Почистване на речни корита Превенция Институции Напоителни системи
