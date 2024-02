Спрус Крик: Селото, където всеки притежава самолет

А ко обичате да летите със самолет, може да искате да посетите или дори да живеете в Спрус Крик, Флорида. Това е село, където почти всеки притежава самолет, а улиците са писти. Спрус Крик е жилищен въздушен парк, общност, изградена около частно летище, където жителите могат да паркират самолетите си в собствените си хангари и да излитат или кацат, когато пожелаят.

Местността е основана през 1974 г. на територията на бивше военноморско летище от Втората световна война. Заема площ от 1200 акра и има около 5000 жители. Разполага с асфалтова писта от 4000 фута, с контролна кула и GPS система. Освен това разполага с хеликоптерна площадка, база за хидроплани и голф игрище.

Летището е отворено 24 часа в денонощието и обслужва около 25 000 полета годишно.

В Спрус Крик процъфтява сплотена общност от авиационни ентусиасти, обединяващи пенсионирани и активни пилоти, летателни инструктори, механици, инженери и дори астронавти. Тази разнообразна група споделя дълбока любов към летенето. Тяхната страст се простира до широка гама от самолети, включително едномоторни витла, реактивни самолети, ретро бойни птици и експериментални модели. Независимо дали за почивка, бизнес или благотворителни инициативи, те се издигат в небето, организирайки вълнуващи събития като авиошоу и групови полети. Подхранвайки страстта си допълнително.

Няколко клуба и организации, като Spruce Creek Flying Club, Spruce Creek Ninety-Nines и Spruce Creek Young Eagles, предоставят възможности за сътрудничество и растеж в рамките на авиационната общност.

