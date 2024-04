Експерти: В Слънчевата ни система съществува непозната планета

И зследователите са открили още доказателства, че в нашата Слънчева система има непозната планета.

Астрономите от години търсят доказателства за съществуването на Планета 9 - известна още като Планета Х. Според едно скорошно проучване обаче вече са открити "нови доказателства в подкрепа на съществуването" на планетата, за която се смята, че обикаля около Слънцето в орбита покрай Нептун.

Съобщава се, че все още неоткритата планета би помогнала да се обяснят необичайните орбити на редица обекти на ръба на нашата Слънчева система, съобщава The Independent .

Астрономът Константин Батигин и неговият екип пишат за откритията си в ново изследване, което е качено в arXiv на 17 април. Работата се фокусира върху "по-конвенционален клас" от транснептунови обекти (ТНО), което означава всяка малка планета, обикаляща около Слънцето на по-голямо средно разстояние от Нептун.

Изследването разглежда по-задълбочено обектите, които са пресекли Нептун, и как са били засегнати орбитите им, като се вземат предвид неща като галактическия прилив и преминаващите звезди, според изданието.

"В далечните части на Слънчевата система се наблюдава богата аномална динамична структура, която подсказва за наличието на все още неоткрито масивно транснептуново тяло - Планета 9", се казва в резюмето на изследването.

"Предишни анализи показаха как орбиталната еволюция, предизвикана от този обект, може да обясни произхода на широк асортимент от екзотични орбити, вариращи от такива, характеризиращи се с висок перихелий, до такива с екстремни наклони", се добавя в изследването.

На друго място в изследването се посочва, че "изчисленията на екипа показват, че разпределението на наблюдаваните орбити категорично подкрепя наличието на невидимата планета".

