Неочакван феномен е забелязан в един много далечен свят

Е дин от най-красивите феномени, които са украсявали земната атмосфера, е забелязан в един много далечен свят от Института по астрофизика и космически науки в Португалия.

Високо в изпълненото с метал небе на света, астронoми откриха блещукащ, многоцветен ореол познат като глори. Този спектакъл никога досега не е бил наблюдаван извън Слънчевата система, а в нея - само на два свята: Земята (разбира се) и Венера.

