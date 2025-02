В 3-тата годишнина от руската инвазия: Лидерите на ЕС на визита в Киев

П редседателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристигна днес в Киев, придружена от 24 от 27-те си еврокомисари, на посещение, което има за цел да потвърди подкрепата на ЕС за Украйна три години след началото на войната, предизвикана от руското нахлуване, предаде ЕФЕ.

It is a privilege to be in Kyiv alongside @eucopresident Costa and Commissioner Kos.



In my first visit since taking up office, my message is clear: the European Union wants Ukraine to win this war.



We will do whatever it takes for that. pic.twitter.com/swv1ZVAlyL — Kaja Kallas (@kajakallas) December 1, 2024

„Ние сме в Киев днес, защото Украйна е Европа. В тази борба за оцеляване на карта е заложена не само съдбата на Украйна. Това е съдбата на Европа“, заяви Фон дер Лайен в съобщение в "Екс", придружено от видеозапис на пристигането ѝ в Киев с влак заедно с председателя на Европейския съвет Антонио Коща.

"В Украйна, за Украйна, с Украйна", написа от своя страна Антонио Коща в същата социална мрежа.

🇪🇺 European Commission President Ursula von der #Leyen and European Council President António #Costa arrived in #Kyiv. The leaders of the #Baltic states, #Spain and #Canada also arrived in the capital.



«We are in Kyiv today, because Ukraine is Europe. In this fight for survival,… pic.twitter.com/0FgXOyZHt2 — ZMiST (@ZMiST_Ua) February 24, 2025

На перона ги посрещнаха ръководителят на украинската президентска канцелария Андрий Ермак и украинският външен министър Андрий Сибига.

European Union leaders arrived in Kyiv for a show of support for Ukraine on the third anniversary of the Russian invasion's start. pic.twitter.com/d5H96GzJwG — Breaking News (@TheNewsTrending) February 24, 2025

Урсула фон дер Лайен заяви днес, че Европейският съюз трябва да ускори „незабавната“ доставка на военна помощ за Украйна през следващите седмици и „много скоро“ ще представи цялостен план за увеличаване на производството и капацитета на ЕС в областта на отбраната. „Трябва да ускорим незабавната доставка на оръжия и боеприпаси (за Украйна). И това ще бъде фокусът на нашата работа през следващите седмици“, заяви Фон дер Лайен на път за Киев пред група журналисти, сред които и представител на Европейския нюзрум.

🇪🇺🇺🇦 SHOW OF FORCE IN KYIV: LEADERS ARRIVE ON WAR’S 3RD ANNIVERSARY



Justin Trudeau, Pedro Sánchez, and leaders from Lithuania, Latvia, and Estonia arrived in Kyiv to show support for Zelensky and attend a special summit.



13 NATO and European leaders are attending in person. pic.twitter.com/OP5EQIFbN3 — Graham Hudson (@SouthCarolinagh) February 24, 2025

Именно за да се вземат решения относно Украйна и европейската отбрана, Коща призова за извънредна среща на върха на лидерите на ЕС на 6 март в Брюксел. „Живеем в решителен момент за Украйна и европейската сигурност“, заяви той в социалните мрежи, когато обяви решението си да свика среща на върха следващата седмица.

Good morning, Ukraine. EU officials arrived en masse in Kyiv to show their solidarity with Ukraine on the third anniversary of Russia’s full-scale invasion on the morning of February 24. Too many to list here. Take a scroll. See anybody from the USA?https://t.co/iXBh5zEcge — Michael Linder (@michaellinder) February 24, 2025

Днес в Брюксел ще заседават външните министри на Европейския съюз и се очаква да одобрят официално нови санкции срещу Русия. Те трябва да постигнат официално съгласие по политическото споразумение за 16-ия пакет от санкции срещу Русия, откакто тя започна пълномащабната си инвазия в Украйна преди три години.

Министър-председателят Росен Желязков ще участва в конференция, с която ще бъде отбелязана третата годишнина от пълномащабната война на Русия срещу Украйна. Форумът се организира от украинския президент Володимир Зеленски.

Част от европейските лидери, включително премиерът Желязков, ще се включат в конференцията чрез видео връзка.

Премиерът Росен Желязков ще препотвърди българската подкрепа за Украйна. В рамките на видеоконферентния разговор Желязков ще изтъкне също значението на това ЕС да остане единен и предвидим в цялостната си подкрепа за Украйна, се казва в съобщението.

България e последователно ангажирана с общите международни усилия в подкрепа на Киев, чрез предоставяне на всеобхватна помощ - политическа, военна, икономическа, финансова, хуманитарна и дипломатическа. До момента България, в рамките на своите възможности, е предоставила десет пакета военно-техническа помощ, съобразена с нуждите на Украйна, посочват от правителствената пресслужба.

