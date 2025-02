Бивш помощник на принца на Уелс: Това е най-лошото състояние, в което съм го виждал

Б ивш помощник на принца на Уелс заяви, че Уилям е бил в "най-лошото" си състояние след като принцесата на Уелс е диагностицирана с рак.

В интервю за 60 Minutes Australia, Джейсън Кнауф, бивш главен изпълнителен директор на Кралската фондация на Уилям и Кейт, сподели: "Беше ужасно, абсолютно ужасно. Това е най-лошото състояние, в което съм го виждал. В рамките на няколко седмици, принц Уилям разбра, че и жена му, и баща му имат рак. Не можех да повярвам."

Както кралят, така и принцесата на Уелс получиха лечение за рак през миналата година. Кейт вече е в ремисия, докато Чарлз продължава своето лечение.

43-годишният Кнауф напусна поста си в края на 2021 г. Диагнозата на Кейт стана публично известна през март миналата година, а Кнауф разкри, че конспиративните теории относно това дали принцесата на Уелс наистина е болна, са представлявали допълнителна тежест за кралските особи.

"Но те все още не искаха да обявят, че тя има рак, защото не бяха казали на децата и все още се опитваха да решат как да им съобщят."

Говорейки пред репортери в края на посещението си в Южна Африка миналата година, принц Уилям сподели как се е справил след като и съпругата му, и баща му били диагностицирани с рак, като описа изминалата година като "най-трудната година" в живота му.

