Ужас в Англия – 39 убити в камион, дошъл от България

А нглийската полиция арестува шофьор на камион по подозрение за масово убийство, след като в контейнер в Есекс бяха намерени 39 тела.

По предварителни данни 38 от убитите са възрастни, а един е непълнолетен. Задържан е шофьорът, 25-годишен мъж от Северна Ирландия. Сигналът за контейнера, пълен с тела, е подаден около 1:40 часа тази сутрин (3:40 часа българско време).

По 25 години затвор за българите – убийци на бежанци

„Вярваме, че камионът е от България и е влязъл в страната в събота, 19 октомври, като работим в тясно сътрудничество с нашите партньори, за разследването”, съобщи главният надзорен полицейски директор Андрю Маринър.

„В момента сме в процес на идентифициране на жертвите, но предполагам, че това може да отнеме време”, посочи той.

Съдят българи за смъртта на 71 мигранти в Унгария

„Това е трагичен инцидент, при който голям брой хора са загубили живота си. Нашето разследване продължава, за да установим какво се е случило”, подчерта Маринър.

Полицията в Есекс обяви, че камионът с контейнера е пътувал от България и е влязъл във Великобритания през пристанището на Хоулихед в Уелс.

The bodies of 39 people have been found inside a lorry container on an industrial estate in Grays, Essex.https://t.co/41dgh9lBRK