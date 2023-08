Ураганът "Идалия" се засилва, Флорида се готви за най-страшното

Ураганът "Идалия" се разрази във вторник над Мексиканския залив, докато се приближаваше към брега на Флорида, което наложи евакуация в ниско разположените крайбрежни райони, които се очаква да бъдат залети от мощната буря в сряда сутринта.

Според базирания в Маями Национален център по ураганите (NHC), до ранната вечер във вторник "Идалия" генерираше максимални постоянни ветрове от 169 км/ч, а интензивността ѝ ще се увеличи преди да достигне брега.

JUST IN: Idalia is still strengthening and is forecast to be at "extremely dangerous Category 4 intensity" when it makes landfall, National Hurricane Center says. https://t.co/BwqDd8Xse0 — ABC News (@ABC) August 30, 2023

Във вторник вечерта ураганът беше повишен до категория 2, след като максималната скорост на вятъра надхвърли 153 км/ч, подхранвайки се от топлите и открити води на залива.

Най-опасната характеристика на "Идалия" обаче се оказа мощната вълна от морска вода, която се очаква да достигне до бариерните острови и други ниско разположени райони по крайбрежието.

Губернаторът на Флорида Рон ДеСантис, който се бори за президентската номинация на републиканците догодина, призова жителите на уязвимите общини да се вслушат в заповедите да се преместят на по-високи места, като предупреди, че високи вълни могат да предизвикат животозастрашаващи наводнения.

"Очакват няколко смъртни случая, така че не искам да съм един от тях", каза Рене Хофман, 62 г., от Стайнхатчи, Флорида, крайбрежен град в района, където се очаква да се появи "Идалия". Тя е собственик на щанд за храна, който е прикрепила към пикапа на съпруга си, за да го предпази от отмиване или издухване.

"Страшно е да си помислиш, че водата може да стигне толкова високо. Никога досега не сме имали наводнения тук", каза тя, докато събираше предписаните си лекарства и се готвеше да напусне дома си.

По-голямата част от 21-милионното население на Флорида, както и много от жителите на Джорджия и Южна Каролина, бяха предупредени да се евакуират.

BREAKING: Hurricane Idalia is predicted to make landfall in Florida's Big Bend region as a Category 4 storm with sustained winds of at least 130 mph.



Residents living in vulnerable coastal areas have been ordered to pack up and leave. https://t.co/aY3p9sFJts — The Associated Press (@AP) August 30, 2023

В Белия дом президентът на САЩ Байдън заяви, че той и ДеСантис са "в постоянен контакт", и добави, че е уверил губернатора, че федералната помощ при бедствия ще остане в сила толкова дълго, "колкото е необходимо, и ние ще се уверим, че те имат всичко, от което се нуждаят".