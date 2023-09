Унгария удължи забраната за внос на украинско зърно

У нгарското правителство обяви, че ще запази ограниченията върху украинското зърно, като се противопостави на решението на Европейската комисия да прекрати забраната за внос, предаде АФП.

"Унгария ще затвори границите си за 24 украински продукта", в сравнение с предишните четири, заяви министърът на земеделието Ищван Наги в изявление, публикувано във Facebook. Стъпката е в защита на интересите на унгарските земеделски производители, добави той.

