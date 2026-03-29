Откраднаха картини на Реноар, Сезан и Матис от музей в Италия

Т ри картини на Реноар, Сезан и Матис бяха откраднати от италиански музей, предадоха Франс прес и италиански медии, като се позова на карабинерите.

Четирима маскирани лица са влезли в музея на фондация "Маняни Рока" в Травесетоло, в района на Парма, и са отнесли картините в нощта на 22 срещу 23 март. Крадците са разбили главния вход на вилата и след като са откраднали картините, са избягали през парка на музея.

Parma, clamoroso furto di tele nella Fondazione Magnani Rocca: spariti un Renoir, un Matisse e un Cezanne https://t.co/N0jeU6SshX — Secolo d'Italia (@SecolodItalia1) March 29, 2026

Според италианската преса картините са "Рибите" на Реноар от 1917 г., "Натюрморт с череши" на Сезан от 1885-1887 г. и "Одалиската на терасата" на Матис от 1922 г.

По случая се води разследване и се проучват кадри от охранителните камери на музея и на околни жилища и магазини.

Фондацията "Маняни Рока" е подслонила във вилата си колекцията на магната Луиджи Маняни, живял от 1906-1984 г., като в нея има творби на Гоя, Моне, Рубенс, Джорджо Моранди и др.