28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

Н а 28 март 1930 г. светът трябваше да се научи да произнася нови имена за места, които векове наред бяха символ на имперско величие и антична слава. С един административен акт, подкрепен от волята на Мустафа Кемал Ататюрк, Константинопол официално се превърна в Истанбул, а Ангора – в Анкара. Това не беше просто езикова промяна, а окончателният развод на Турция с нейното османско минало и решителна крачка към модерния свят.

За нас, българите, Константинопол винаги е бил Цариград – градът на царете, бленуваната цел на ханове и средновековни владетели. За света той беше перлата на Босфора, наследникът на Рим и сърцето на Византия.

Но за младата Турска република, родена от пепелта на Първата световна война, името Константинопол тежеше като окови. То напомняше за многонационалната империя, за султаните и за времената, в които великите сили чертаеха съдбата на региона.

Ататюрк знаеше, че за да изгради нова национална идентичност, трябва да промени символите. Истанбул – име, което местното население използваше разговорно от векове, произлизащо от гръцката фраза „към града“ – беше избрано за новото, единствено официално лице на мегаполиса.

Решението беше толкова категорично, че турските пощи спряха да доставят писма, адресирани до „Константинопол“. Светът беше поставен пред свършен факт: или приемаш новото име, или губиш връзка с Босфора.

От прашната Ангора до европейската Анкара

Докато Истанбул губеше имперския си блясък, за да намери националния си облик, в сърцето на Анадола едно друго преображение вървеше с пълна сила. Ангора, известна в древността като Анкира, беше малък, прашен град, прочут предимно с меката вълна на своите кози. Но именно тук Ататюрк премести центъра на тежестта, далеч от уязвимия и претоварен с история Истанбул.

На 28 март 1930 г. Ангора официално стана Анкара. Промяната на името беше символ на издигането на Анадола – гръбнака на новата република. Анкара трябваше да бъде лицето на прогреса, градът на железниците, широките булеварди и светската държава. Тя беше антитезата на всичко старо и архаично. С преименуването си градът окончателно заяви претенцията си да бъде не просто административно селище, а истинското сърце на турския народ.

Психологията на промяната и ехото на историята

Днес, почти век по-късно, ни е трудно да си представим Истанбул с друго име. Но през 1930 г. това е било културен шок за международната общност. Вестниците в Лондон, Париж и Ню Йорк седмици наред коригират своите кореспонденти.

За Ататюрк обаче това е било акт на национално достойнство. Преименуването на тези два града беше част от по-големия пъзел на реформите – замяната на феса с шапка, преминаването към латиницата и отделянето на религията от държавата.

Всяко име носи енергия и история. Константинопол беше градът, който гледаше назад към величието на Юстиниан и Мехмед Завоевателя. Истанбул стана градът, който гледа напред към мостовете, търговията и модерността.

Секунди до полунощ: Когато „Трите мили“ промениха света завинаги

Има моменти в историята, които действат като леден душ за човешката самоувереност. Те ни напомнят, че колкото и съвършени да ни се струват нашите машини, те винаги остават подчинени на два непредвидими фактора: случайността и човешката грешка.

В 4:00 ч. сутринта на 28 март 1979 г., в една заспала Пенсилвания, часовникът на технологичния прогрес застина. Инцидентът в атомната централа „Трий Майл Айлънд“ (Three Mile Island) не просто разтърси стените на втория ѝ реактор, той пропука вярата на целия свят в „мирния атом“.

Верижната реакция на една малка грешка

Всичко започва с една автоматична клапа, която се затваря тогава, когато не трябва. В сърцето на охладителната система на втори реактор настъпва повреда, която на пръв поглед изглежда рутинна.

Но в света на ядрената физика „рутинно“ е понятие, което лесно се изпарява под високо налягане. Поредица от механични откази и, което е по-съдбоносно – грешни преценки на операторите в контролната зала – превръщат малкия дефект в мащабна криза.

В продължение на критични часове персоналът не осъзнава, че реакторът губи жизненоважната си охладителна течност. Температурата в активната зона започва да се покачва неконтролируемо. Металните обвивки на горивните елементи започват да се топят.

В утрото на 28 март човечеството се озовава на ръба на най-страшния си кошмар – пълно разтапяне на ядреното гориво, събитие, което би направило околността на Харисбърг необитаема за поколения наред.

Невидимата заплаха и цената на мълчанието

Най-мъчителното в дните след 28 март не беше самото изтичане на радиоактивни газове, което за щастие остана в граници, които не застрашиха пряко живота на хората. Истинската драма беше неизвестността.

Докато в небето над централата се издигаха невидими облаци от ксенон и криптон, хиляди семейства в Пенсилвания опаковаха набързо багажа си, напускайки домовете си в паника. Бременни жени и малки деца бяха евакуирани, а погледите на целия свят бяха приковани в двете охладителни кули на острова в река Съскехана.

Инцидентът разкри една болезнена истина, че комуникацията по време на криза е толкова важна, колкото и самата безопасност на реактора. Противоречивите съобщения от властите и ръководството на централата подхраниха недоверието, което по-късно щеше да се превърне в мощно антиядрено движение в глобален мащаб. „Трий Майл Айлънд“ се превърна в символ на страха от невидимото – онова, което не се вижда, не мирише, но може да убива.

Урокът, който научихме по трудния начин

Въпреки че инцидентът не доведе до преки жертви или до екологична катастрофа от мащаба на Чернобил (който щеше да се случи седем години по-късно), той промени ядрената енергетика из основи.

След 28 март 1930 г. правилата за безопасност бяха пренаписани с кървава сериозност. Проектирането на централите беше променено, обучението на операторите стана драконовско, а изискванията за прозрачност станаха закон. Днес „Трий Майл Айлънд“ е затворена и нейните реактори мълчат.

Още събития на 28 март:

37 г. – Сенатът на Римската империя удостоява император Калигула с титлата Принцепс.

1973 г. – Възродителен процес: 500 служители на МВР влизат в село Корница (Благоевградска област) за насилствена смяна на мюсюлманските имена, при оказаната съпротива са убити трима селяни.

Родени:

1868 г. – роден е руският писател Максим Горки

1887 г. – роден е българският поет Димчо Дебелянов

1929 г. – родена е българската писателка Вера Мутафчиева

1970 г. – роден е американският актьор Винс Вон

1986 г. – родена е американската певица Лейди Гага

Починали: