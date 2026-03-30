Сериозни щети по ядрен обект в Иран: Какво представлява заводът в Хондаб и защо е важен

З аводът за производство на тежка вода в Хондаб (Арак), за който Иран съобщи преди дни, че е бил атакуван, е получил значителни повреди и вече не работи, съобщи Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), цитирана от Reuters.

"Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и познаване на инсталацията МААЕ потвърждава, че заводът за производство на тежка вода в Хондаб, за който Иран съобщи, че е бил атакуван на 27 март, е претърпял тежки щети и вече не функционира. Инсталацията не съдържа обявен ядрен материал", посочи ядрената агенция на ООН в публикация в платформата X.

Какво представлява заводът в Хондаб

Съоръжението в Хондаб, известно още като част от комплекса край Арак, е ключов елемент от иранската ядрена инфраструктура. То е свързано с производството на т.нар. „тежка вода“ – вещество, което се използва като модератор в определен тип ядрени реактори.

Тежката вода (деутериев оксид) позволява на реакторите да работят с естествен уран и същевременно създава условия за производство на плутоний като страничен продукт. Именно тази особеност прави подобни съоръжения чувствителни от гледна точка на ядреното неразпространение.

Комплексът в Арак включва и изследователски реактор (IR-40), който от години е обект на международно внимание и преговори. В рамките на ядреното споразумение от 2015 г. Иран се съгласи да преработи реактора, така че да се ограничи потенциалът му за производство на оръжеен плутоний.

Защо атаката има значение

Ударът по подобен обект има няколко ключови измерения.

На първо място, макар МААЕ да подчертава, че в засегнатата инсталация не е имало обявен ядрен материал, самото увреждане на инфраструктура, свързана с ядрената програма, е сериозен сигнал за ескалация. Това показва, че конфликтът вече засяга чувствителни стратегически обекти.

На второ място, заводът за тежка вода е важен за дългосрочните възможности на Иран да развива ядрени технологии. Дори когато не се използва за военни цели, той е част от по-широка технологична верига, която може да има двойна употреба.

Освен това подобни атаки повишават риска от регионална нестабилност. Ядрените обекти са сред най-строго охраняваните и всяко посегателство срещу тях носи потенциални екологични и политически последици, дори когато няма директно изтичане на радиация.

Случаят идва на фона на нарастващо напрежение в Близкия изток и размяна на удари между Иран и негови противници. Увреждането на стратегически обект като този в Хондаб подчертава колко бързо конфликтът може да се разшири отвъд военни цели и да засегне ключова инфраструктура.

Анализатори отбелязват, че подобни действия могат да усложнят допълнително дипломатическите усилия около иранската ядрена програма и да увеличат риска от по-широк международен сблъсък.