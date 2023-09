Полша заплаши, че ще въведе "безсрочна" забрана върху вноса на украинско зърно

"Ако Европейската комисия не вземе решение за удължаване на ограничението върху вноса на украински зърнени култури, Полша ще публикува своя в полунощ. Тя ще бъде безсрочна", това е съобщил за РАР Валдемар Буда, министър на развитието и технологиите на Полша.

