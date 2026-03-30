SPF 30 или 50? Дерматолог обясни как да изберем правилната защита срещу бръчки и рак

П ролетта е идеалното време да помислите за слънцезащитен крем. Но изборът на правилния SPF, който ефективно ще предпази от рак на кожата и преждевременни бръчки, без да оставя мазен след по лицето ви, може да бъде предизвикателство. Дерматологът Александра Пашкова обясни как физическите филтри се различават от химичните и кои SPF кремове са най-подходящи за мазна кожа спрямо чувствителна.

Как действа слънцезащитният крем?

Слънцето излъчва два вида опасни лъчи: UVA (които проникват дълбоко, причинявайки стареене и бръчки) и UVB (които увреждат горния слой на кожата, причинявайки слънчево изгаряне). Американската академия по дерматолози предупреждава, че и двата вида увеличават риска от меланом (агресивен рак на кожата).

Целта на слънцезащитните продукти е да предпазят кожата от тези лъчи. Това може да се постигне по два начина: чрез отразяването им (физически филтри) или чрез абсорбирането и неутрализирането им (химически филтри).

Химически филтри

Те се абсорбират в горния слой на кожата и при контакт със слънчева светлина абсорбират UV лъчението и го превръщат в топлина.

Плюсове

невидими върху кожата и пасват добре под грим;

има опции за много леки текстури: флуиди, гелове, спрейове;

обикновено са по- устойчиви на вода.

Недостатъци

трябва да се прилага 15-20 минути преди излизане;

може да причини раздразнение при хора със свръхчувствителна кожа.

Физически филтри

Те действат върху повърхността на кожата и обикновено съдържат две основни съставки:

цинков оксид

титанов диоксид

Това са минерали (затова понякога подобни филтри се наричат ​​минерални), които остават като тънък слой върху повърхността на кожата и подобно на щит отразяват слънчевите лъчи.

Плюсове

започват да действат веднага след нанасяне;

не проникват дълбоко в кожата;

стабилни - не се развалят на слънце за дълго време.

Недостатъци

често оставят бяло покритие и изглеждат като маска по лицето;

поради плътната текстура, те могат да се усещат тежки върху кожата;

може да оцвети дрехите.

Някои производители използват смесени филтри (химически + физични).

На какво друго да обърнете внимание

Има няколко важни фактора, които трябва да се вземат предвид при избора на слънцезащитен крем.

Не пестете от себе си и избирайте качествени продукти

Спектър на защита

Опаковката трябва да бъде обозначена с „Широк спектър“, „UVA/UVB“ или „PA+++/PA++++“. Това означава, че кремът ефективно предпазва кожата както от UVB лъчи, които са свързани със слънчево изгаряне, така и от UVA лъчи, които причиняват фотостареене и пигментация.

SPF 15, 30 или 50?

Според стандарта, SPF 15 означава, че кремът отразява 93,3% от радиацията, SPF 30 отразява 96,7%, а SPF 50 отразява 98%. Разликата е малка, но значителна. Американската академия на дерматолозите препоръчва да изберете SPF поне 30: това осигурява оптимална защита срещу фотостареене и рак на кожата. SPF 15 може да не е достатъчен и всичко над 50 е по-скоро реклама, отколкото действителна защита.

Формат на продукта

Зависи от типа кожа и предпочитанията ви . Леки текстури като флуиди или гелове обикновено се препоръчват за хора с мазна или склонна към комедони кожа . Най-добре е опаковката да е обозначена като „без мазнини“ или „некомедогенна“.

Колко крем трябва да нанесете?

Традиционно се препоръчва да нанесете една чаена лъжичка крем върху лицето и шията или две ленти крем , които покриват показалеца и средния пръст. За да защитите цялото тяло, ще ви трябват поне 30 мл продукт (приблизително еквивалентът на шот). Важно е да нанасяте крема отново през целия ден, средно на всеки два часа.

Основи на физичните и химичните слънцезащитни продукти

И двата вида предпазват кожата от UV лъчи и намаляват риска от фотостареене и рак на кожата. Единствената разлика е удобството и индивидуалната чувствителност. За чувствителна кожа, склонна към раздразнения или акне, се препоръчват физически филтри. Ако леката текстура и възможността за използване на крема под грим са важни, се препоръчват съвременни химически формули. Препоръчително е да се използва крем със SPF 30 или по-висок и да се нанася отново през целия ден.