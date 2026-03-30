Свят

Насилие и хаос на местните избори в Сърбия, Вучич обяви пълна победа в 10-те общини

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти

30 март 2026, 08:14
П резидентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че коалицията около Сръбската прогресивна партия е спечелила във всички десет общини, където на 29 март се проведоха местни избори.

Гласуването се състоя в Бор, Баина Баща, Кула, Майданпек, Кладово, Аранджеловац, Смедеревска Паланка, Лучани, Княжевац и Севойно.

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти, съпроводени от физически сблъсъци и ранени граждани, активисти и журналисти.

Сблъсъци са регистрирани в Бор в източната част на страната, в Байина Баща на запад и в Кула във Войводина.

Наблюдателската мисия на неправителствената организация ЦРТА съобщи, че наблюдателите „навсякъде са видели паралелна отчетност, случаи на нарушаване на тайната на вота и организирано превозване на избиратели до секциите, което показва възможно гласуване под натиск“.

Протести и изборни нарушения в Сърбия

„На фона на побои, размахване на оръжие и разпространение на страх, тези недостатъци на изборния процес неоправдано изглеждат по-малко сериозни“, се казва още в съобщението.

От организацията подчертават, че е особено тревожно, че полицията в повечето случаи не е била готова да защити гражданите, изложени на насилие, нито да задържи извършителите.

Полицията не е реагирала публично на обвиненията на наблюдателските мисии.

Сръбската опозиция обяви „български” фалшификации

Право на глас на местните избори на 29 март имаха около 250 хиляди избиратели. Вотът премина при висока избирателна активност, която във всички десет града и общини е надхвърлила 50 процента. В шест общини тя е била над 70 процента, в три над 60 процента, а в една е преминала половината от имащите право на глас.

Коалицията около управляващата партия участва във всички общини с обща листа, носеща името на Вучич, въпреки че той като президент не е бил кандидат на местните избори.

Срещу нея се изправиха листи, създадени от протестиращи студенти, опозиционни партии и местни граждански групи, в различни формати – на места заедно, на други поотделно.

Хиляди на протест в Белград: Червен картон за Вучич и властта

Във всички населени места, където се проведоха избори на 29 март, и досега управляваше коалиция, водена от Сръбската прогресивна партия.

Местният вот се разглежда като пореден тест за силата на управляващите и опозицията, повече от година след трагедията в Нови Сад и масовите антиправителствени протести в страната.

Източник: БГНЕС    
Преля река Черни Лом в село Априлово, има готовност за евакуация на населението

Принц Хари иска да се върне вкъщи, чака покана от крал Чарлз

Българска делегация, водена от премиера Андрей Гюров, е в Киев

За колко може да се купи електрически автомобил

Следващото поколение коли стават суперкомпютри на колела с 300GB RAM

Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата" на градовете осъмна с ново име

Страните от НАТО допускат опасна грешка при закупуването на оръжие

Сметната палата чака още 54 отчета на партии, крайният срок изтича във вторник

Трябва ли десертът да се яде отделно от основните хранения?

Кой е св. Йоан Лествичник и защо го почитаме два пъти

Иран разширява атаките в Залива, Израел отвръща с удари по Техеран

Тръмп твърди, че е постигнал "смяна на режима" в Иран

Президентът Йотова обсъжда с НАП и КЗП мерките в подкрепа на бизнеса

Прокуратурата обявява обвиненията срещу д-р Станимир Хасърджиев

SPF 30 или 50? Дерматолог обясни как да изберем правилната защита срещу бръчки и рак

Как бързо да повишите имунитета си през пролетта

30 март: Атентатът, който предсказа кървавата пролет

Студ, дъжд, сняг: Какво време ни очаква през новата седмица

"Джей Ди или Марко?": Войната в Иран чертае битката за поста на Тръмп през 2028 г.

Силни взривове разтърсиха Техеран, електричеството беше прекъснато

Откраднаха картини на Реноар, Сезан и Матис от музей в Италия

81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта в лицето на своята медицинска сестра

