"Джей Ди или Марко?": Войната в Иран чертае битката за поста на Тръмп през 2028 г.

Д окато войната в Иран заплашва да застраши политическото наследство на президента Доналд Тръмп, залoзите се покачват и за двама от най-близките му съратници: вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио.

Двамата, сочени от мнозина като потенциални наследници на Тръмп, бяха въвлечени във все още развиващите се преговори за прекратяване на войната. Това се случва в момент, когато Републиканската партия вече активно обмисля бъдещето си в ерата "след Тръмп". Ванс възприе по-предпазлив подход, отразяващ скептицизма му към продължително военно участие на САЩ. В същото време Рубио се солидаризира напълно с ястребовата позиция на Тръмп и се очерта като един от най-гласовитите защитници на военната кампания в администрацията, пише Reuters.

Тръмп заяви, че и двамата политици участват в усилията Иран да бъде принуден да приеме исканията на САЩ. Условията на Вашингтон включват демонтиране на ядрената и балистичната програма на Техеран, както и гарантиране на свободния трафик на петрол през Ормузкия проток.

Следващите президентски избори са насрочени за 2028 г., а ограниченията в мандатите не позволяват на Тръмп да се кандидатира отново. Поради тази причина в частни разговори със съюзници и съветници президентът вече повдига въпроса за наследяването на поста, питайки: „Джей Ди или Марко?“. Това разкриват двама източници, запознати с неговите възгледи.

Политически анализатори и представители на Републиканската партия твърдят, че изходът от американската военна операция, която вече е в петата си седмица, може да предреши шансовете на двамата мъже за 2028 г. Бързият и победен за САЩ край на войната би подсилил позициите на Рубио. Той е и съветник по националната сигурност на Тръмп и би бил възприет като стабилен лидер в лицето на криза. От друга страна, един продължителен конфликт би дал пространство на Ванс да твърди, че е отразил антивоенните инстинкти на електората на Тръмп, без при това да влиза в открит разрив с президента.

Собственото положение на Тръмп също е поставено на карта. Рейтингът му на одобрение падна през последните дни до 36% – най-ниската му точка, откакто се завърна в Белия дом. Спадът се дължи на скока в цените на горивата и масовото неодобрение към войната с Иран, показва четиридневно проучване на "Ройтерс/Ипсос", проведено миналата седмица.

Някои републиканци споделят, че следят отблизо кой от висшите си съветници ще фаворизира Тръмп с развитието на конфликта в Иран. Според част от тях има признаци, че Тръмп клони към Рубио, но отбелязват, че той бързо може да промени решението си.

„Всички наблюдават езика на тялото на Тръмп спрямо Рубио и не виждат същото отношение към Ванс“, коментира републиканец с тесни връзки с Белия дом.

От Белия дом обаче отхвърлиха спекулациите, че Тръмп вече демонстрира предпочитания.

„Никакви безумни медийни спекулации за вицепрезидента Ванс и държавния секретар Рубио няма да отклонят тази администрация от мисията ѝ да се бори за американския народ“, заяви говорителят Стивън Чунг.

От съперници на Тръмп до верни наследници

41-годишният Ванс – бивш морски пехотинец, служил в Ирак – отдавна се противопоставя на намесата на САЩ в чуждестранни войни. Публичните му коментари за Иран са ограничени и премерени, а самият Тръмп отбелязва, че двамата имат „философски различия“ по отношение на конфликта.

Някога самоопределящ се като противник на Тръмп („никога не-Тръмп“), през 2023 г. Ванс написа статия за Wall Street Journal. В нея той заяви, че най-големият успех във външната политика на Тръмп е бил фактът, че не е започнал нито една война по време на първия си четиригодишен мандат между 2017 и 2021 г.

От Белия дом омаловажиха евентуалния разрив между президента и вицепрезидента. Застанал редом до Тръмп в Овалния кабинет по-рано този месец, Ванс заяви, че подкрепя начина, по който Тръмп се е справял с войната, и е съгласен с него, че Иран не трябва да се сдобива с ядрено оръжие.

Ванс би могъл да поеме по-директна роля в преговорите, ако специалният пратеник на Тръмп Стив Уиткоф и зет му Джаред Кушнер постигнат достатъчен напредък, твърди запознат с въпроса източник.

„Вицепрезидентът Ванс се гордее, че е част от един изключително ефективен екип, който под смелото ръководство на президента Тръмп постигна невероятен успех в това да направи Америка по-безопасна, по-сигурна и по-просперираща“, заяви говорителка на Ванс.

Високопоставен служител на Белия дом, пожелал анонимност, за да говори свободно по чувствителната тема, заяви, че Тръмп толерира идеологически различия, стига помощниците му да останат лоялни. Той добави, че скептичните възгледи на Ванс всъщност са помогнали на Тръмп да разбере по-добре нагласите на част от неговата избирателна база.

Източник, запознат с възгледите на Ванс, сподели пред "Ройтерс", че вицепрезидентът ще изчака края на междинните избори през ноември, преди да реши дали да се кандидатира през 2028 г.

От своя страна 54-годишният Рубио заяви, че няма да се кандидатира за президент, ако Ванс го направи. Източници, запознати с неговите планове, твърдят, че той би бил доволен да бъде кандидат за вицепрезидент в екип с Ванс.

Всяка проява на политическа уязвимост от страна на Ванс обаче би могла да насърчи Рубио и други републиканци да се включат в надпреварата.

„Тръмп има дълга памет“, коментира републиканският стратег Рон Бонджийн. „И може да критикува Ванс за липсата му на лоялност. А ако Тръмп остане популярен сред ядрото на движението MAGA, липсата на президентска подкрепа може сериозно да навреди на Ванс.“

Тръмп вече подхвърли идеята Ванс и Рубио да се кандидатират в тандем, предполагайки, че подобна двойка би била трудно победима.

„Тръмп не иска официално да посочва и „помазва“ никого за свой наследник“, обобщи високопоставеният служител на Белия дом.

Проучване на "Ройтерс/Ипсос" от март установи, че 79% от републиканците имат положително мнение за Ванс, докато 19% изразяват негативно отношение. За Рубио тези цифри са съответно 71% положително мнение и 15% негативно. За сравнение, 79% от републиканците гледат благосклонно на Тръмп, а 20% – с недоверие.

Рубио, чиито президентски амбиции през 2016 г. бяха попарени след ожесточен сблъсък с Тръмп, отдавна е загърбил миналите търкания с президента. Говорителят на Държавния департамент Томи Пигот заяви, че Рубио поддържа „отлични отношения, както професионални, така и лични“ с екипа на Тръмп.

Рубио и Белият дом бяха принудени да предприемат спешни мерки за овладяване на щетите, след като той разгневи част от консервативните поддръжници на Тръмп. Това се случи, след като държавният секретар предположи, че Израел е тласнал Съединените щати във войната. Въпреки това през следващите седмици Тръмп публично похвали усилията на Рубио.

На въпрос дали Рубио се притеснява, че една продължителна война може да навреди на политическото му бъдеще, високопоставен служител на Държавния департамент отговори кратко: „Той не е помислил нито за секунда за това.“

Ясно изразени различия

Мат Шлап, консервативен лидер и ръководител на влиятелната Консервативна конференция за политически действия (CPAC), заяви, че кампанията в Иран ще има огромни политически последици.

„Ако операцията се сметне за успешна в изпълнението на задачите... мисля, че тези хора ще бъдат политически възнаградени за това, че са постъпили правилно“, каза Шлап. „Но ако това продължи безкрайно... мисля, че ситуацията ще стане политически много трудна.“

Републиканците като цяло продължават да подкрепят американските военни удари срещу Иран – цели 75% от тях одобряват действията, в сравнение с едва 6% от демократите и 24% от независимите гласоподаватели, сочат проучванията на "Ройтерс/Ипсос".

Контрастът между Рубио и Ванс обаче стана публично достояние по време на излъчвано по телевизията заседание на кабинета в четвъртък.

Рубио категорично защити атаките на Тръмп срещу Иран. „Той няма да остави такава опасност на мястото ѝ“, заяви държавният секретар.

Ванс беше далеч по-умерен и се съсредоточи основно върху възможностите за лишаване на Иран от ядрено оръжие. Той завърши изказването си, като пожела на християните и американските войски в Персийския залив благословена Страстна седмица и Великден.

„Продължаваме да стоим зад вас и продължаваме да ви подкрепяме на всяка стъпка от пътя“, обърна се вицепрезидентът директно към военнослужещите.