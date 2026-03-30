Любопитно

Кой е св. Йоан Лествичник и защо го почитаме два пъти

Той е един от видните учители на духовен подвиг, какво се знае за него:

30 март 2026, 07:17
Н а 30 март Православната църква почита паметта на преподобния Йоан Лествичник.

Светецът се почита два пъти, защото е един от видните учители на духовен подвиг, а този подвиг е смисъл и цел на поста. Този именит подвижник от шести-седми век е съставител на прочутото съчинение "Лествица", откъдето идва и прозвището му.

Роден е във втората половина на шести век,

но живял толкова скромно в Синайската пустиня, че дори житиеписците му не са намерили достатъчно сведения за това къде и кога е роден, нито дори кога точно е починал. Той живял зрелите си години в първите десетилетия на арабското господство над Палестина, затова е възможно голяма част от паметта за тези години да е насилствено заличена.

Смята се, че светецът произхождал от Сирия.

В ранна възраст отишъл на планината Синай и станал послушник на подвижника и мъченик Мартирий, който духовно ръководил младия Йоан. След четири години обучение той станал монах, а вестта за неговите добродетели и мъдрост се разпространила широко. Много монаси и миряни го търсели за съвет. Заради живота си в Синайския манастир е наричан още Синаит.

А след смъртта на игумена, по молба на братята, той приел да бъде игумен няколко години.

Желанието му обаче за отшелничество го подтикнало отново да се оттегли в пустинята и да се посвети на духовни подвизи и писане на съчинения.

Най-известно от тях е "Лествица" (стълба),

където в 30 беседи за "стъпалата" на духовното усъвършенстване е описано извисяването на монаха в добродетелите. Първото стъпало е отричането от светския живот, а последното - съчетаването на добродетелите: вяра, надежда и любов. Ето и една негова мисъл: "Смирението е небесен вихър, който може да издигне душата от бездната на греха до небесните висини".

Имен ден днес могат да празнуват хора с имената Йоан/Иван, Йоана/Ивана, Йоанна, както и производните им.

Все пак, по традиция повечето хора с тези имена празнуват на 7 януари (Ивановден) и на 24 юни (Еньовден – също свързан със св. Йоан Кръстител). Затова 30 март се счита за по-рядко отбелязван имен ден, но е напълно валиден.

Източник: БТА, Проф. Иван Желев    
