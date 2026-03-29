Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

П апа Лъв Четиринадесети отбеляза днес Палмова неделя пред десетки хиляди католици на площад „Свети Петър“ в Рим, слагайки началото на първата Страстна седмица като глава на Римокатолическата църква, която за мнозина е повод да си спомнят за последните дни от живота на предшественика му, покойния папа Франциск, предаде Асошиейтед прес.
Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад „Свети Петър“, които носеха маслинови клонки и палмови листа, някои със специални за случая прически.
Процесията спря пред централния обелиск на площада, където папа Лъв Четиринадесети произнесе встъпителна молитва, след което богомолците се насочиха към олтара за началото на празничната меса.