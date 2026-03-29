Лъв XIV отбеляза началото на Страстната седмица на площад „Св. Петър“

П апа Лъв Четиринадесети отбеляза днес Палмова неделя пред десетки хиляди католици на площад „Свети Петър“ в Рим, слагайки началото на първата Страстна седмица като глава на Римокатолическата църква, която за мнозина е повод да си спомнят за последните дни от живота на предшественика му, покойния папа Франциск, предаде Асошиейтед прес.

Източник: БТА/АР

Честването започна с шествие от кардинали, епископи, свещеници и миряни, отиващи към площад „Свети Петър“, които носеха маслинови клонки и палмови листа, някои със специални за случая прически.

Източник: БТА/АР

Процесията спря пред централния обелиск на площада, където папа Лъв Четиринадесети произнесе встъпителна молитва, след което богомолците се насочиха към олтара за началото на празничната меса.