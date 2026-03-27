Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Цените се понижават заради сигнали за напредък в преговорите за деескалация на конфликта в Близкия изток

27 март 2026, 10:27
НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Атон след труса: Предмети летяха от рафтовете, вибрацията дойде отдолу нагоре

Белият дом запазва мълчание относно американския план за Иран

Историческа присъда срещу Google и Meta за вредите върху психичното здраве на младежите

Ц ените на петрола се понижават и са напът да отчетат най-рязкото си седмично понижение от шест месеца насам след сигнали за напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран и временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура, предаде Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поевтиняват към 08:10 часа българско време с 0,3 на сто до 101,56 долара за барел, а американският лек суров петрол губи 0,46 на сто до 94,05 долара. На седмична база и двата бенчмарка са надолу с около 4,6 на сто въпреки силното поскъпване в предходната сесия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че преговорите с Иран вървят добре и че атаките срещу енергийни съоръжения ще бъдат прекратени за 10 дни, което временно облекчи напрежението на пазарите.

Анализаторите обаче остават предпазливи. Според Приянка Сачдева от „Филип Нова“ (Phillip Nova), пазарът продължава да оценява риска според продължителността на конфликта, а не само на база политически изявления. Всяко ново увреждане на инфраструктурата или ескалация може отново да изтласка цените нагоре.

В същото време САЩ засилват военното си присъствие в региона, като обмислят и сухопътна операция срещу ключовия петролен терминал на Иран на остров Харг. Техеран вече отхвърли американско предложение за примирие, определяйки го като „едностранно“.

Според данни на Международната агенция за енергията войната е извадила от пазара около 11 милиона барела петрол дневно, което прави кризата по-тежка от петролните шокове от 70-те години.

Анализатори от „Макуори груп“ (Macquarie Group) смятат, че при бърза деескалация цените могат да се понижат през следващите месеци, но ще останат над нивата отпреди конфликта. При продължителна война обаче е възможен скок до 200 долара за барел.

Допълнително напрежение идва от Азия, където държавите изчерпват резервите си и започват да ограничават потреблението, което подчертава нарастващия натиск върху глобалния енергиен баланс.

  • Страните от еврозоната ще обсъдят мерки срещу нарастващите цени на енергията

Междувременно стана ясно, че държавите от еврозоната ще обсъдят по-късно днес настващите цени на енергията заради последните събития в Близкия изток, се посочва в програмата за онлайн заседанието на Еврогрупата.

ЕС е изправен пред възможността от прекъсвания на енергийните доставки, се посочва в работен документ на Европейската комисия, представен в навечерието на заседанието. Войната в Близкия изток причини сериозни смущения в световните доставки на петрол и газ, доведе до поскъпване на енергията, като само през първите 17 дни от кризата с Иран ЕС е похарчил около 6 милиарда евро повече за внос на изкопаеми горива, допълва ЕК.

До началото на тази година възобновяемите енергийни източници представляваха около 48 на сто от потреблението на ток в ЕС и това ограничи зависимостта от изкопаемите горива. Транспортът остава силно зависим от вноса на петрол и петролни изделия. Има спешна необходимост ЕС да ускори прехода си към електрифицирана икономика. Този преход ще изисква значителни инвестиции в чиста енергия и въздействието му върху цените може да отнеме време, се допълва в текста.

Нисковъглеродна електрификация остава единственото решение за сигурността на доставките и за трайно справяне с уязвимостта на Европа от външни енергийни сътресения, отчита комисията. Сред очертаните краткосрочни мерки ЕК отбелязва облекчаването на потребителите и осигуряването на целенасочена подкрепа. Комисията уточнява, че е необходимо мерките да не водят до прекомерно нарастване на търсенето на газ и петрол и да бъдат временни, насочени към най-уязвимите домакинства и производства.

Отговорът на ЕС трябва да бъде съгласуван, бюджетните разходи за помощта трябва да бъдат ограничени. Държавите трябва да направят необходимото мерките да останат в съответствие с правилата и да не застрашават средносрочната фискална устойчивост, допълва комисията.

  • Южна Корея въведе временна забрана за износ на нафта

На този фон Южна Корея започна да прилага забрана за износ на нафта от полунощ с цел да укрепи вътрешните доставки на фона на прекъсванията, причинени от конфликта в Близкия изток, съобщи министерството на индустрията, цитирано от Ройтерс.

Мярката изисква от рафинериите да насочат количествата, предназначени за износ, към вътрешния пазар и дава на правителството правомощия да разпорежда производството и разпределението на нафта – ключова суровина за нефтохимическата индустрия, използвана при производството на чипове, автомобили, пластмаси и ежедневни стоки.

Южна Корея разчита на внос за около 45% от нуждите си от нафта, като 77% от доставките идват от Близкия изток, което прави снабдяването особено уязвимо от регионалния конфликт, посочва министерството.

Данни на министерството и Корейската национална петролна корпорация показват, че страната изнася около 11% от произведената в страната нафта – количества, които сега ще бъдат пренасочени към вътрешни потребители за стабилизиране на доставките.

Забраната ще остане в сила пет месеца, като приоритетно снабдяване ще бъде осигурено за здравеопазването, ключовите индустрии и основните потребителски стоки, допълва министерството.

  • Индия намали специалните допълнителни акцизи върху бензина и дизела

Индия от своя страна намали специалните допълнителни акцизи върху бензина и дизела съответно от 13 на 3 рупии (0,0318 долара) на литър и от 10 на 0  рупии на литър.

Това стана с правителствено разпореждане в момент, в който още три азиатски страни обявиха мерки в подкрепа на енергийния сектор и сектора на горивата на фона на продължаващата война в Близкия изток, засягаща доставките на петрол и природен газ.

Индия, третият по големина в света вносител и потребител на петрол, задоволява над 90% от нуждите си от петрол чрез покупки от чужбина.

Страната е потребила 33,15 милиона тона пропан-бутан през миналата година, като около 60% от потреблението идва от внос. Около 90% от този внос е от Близкия изток.

  • Виетнам спира временно прилагането на екологичен данък и специален данък върху потреблението на горива

Днес стана ясно, че Министерството на финансите на Виетнам съобщи, че е спряло прилагането на екологичен данък и специален данък върху потреблението на горива с цел стабилизиране на вътрешния пазар.

Премахването на тези данъци върху бензина, дизела и авиационното гориво ще бъде в сила до 15 април, се казва в изявление на министерството.

Тази корекция понижава цената на безоловния бензин 95 с 26,17% и тази на дизела с 15,42%, според данни на министерството на търговията.

Виетнам вече ревизира цените на горивата в сряда след рязко поскъпване от началото на войната в Близкия изток.

Ханой наскоро поиска помощ от няколко страни във връзка с горивата, включително Катар, Кувейт, Алжир и Япония. Виетнам подписа в понеделник и споразумение с Русия в областта на производството на петрол и газ.

Източник: БТА    
Цени на петрола Близкоизточен конфликт Енергийна криза Енергийна сигурност Европейски съюз Южна Корея Индия Виетнам Данъци върху горивата Петролна инфраструктура
По темата

Министър Дечев: Прокурорският син е участвал в нападение с бухалки срещу служител на ГДБОП

Ще се превърне ли конфликтът в Близкия изток във война на изтощение

Зимата се връща? Какво време ни очаква през април

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

biss.bg
Над 150 огнени идеи за имена за оранжеви котки

dogsandcats.bg
Жена намушка четирима души в центъра на София
Ново развитие по казуса с оставката на Андрей Гюров в БНБ
Обрат, Тръмп спира атаките срещу енергетиката на Иран
Атаки с гранати и коктейли „Молотов“ в Белград
Иран заплаши, че ще атакува хотели, в които са настанени войници на САЩ

Иран обвинява съседните държави, че позволяват на САЩ да извършват атаки от тяхна територия, но страните от Залива нееднократно отхвърлят тези твърдения

Промяна на курса на еврото спрямо долара

Единната валута се търгува на ниво от 1,1519 долара – с леко намаление от 0,09 на сто

Жена от Павликени е измамена с 2600 лева от мними полицаи

Полицията разследва две отделни схеми за измама на жители на Павликени

<p>Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене</p>

Изкуственият интелект може да развие "подмазвачески" качества, които да манипулират хората и да ги накарат да допускат много грешни решения. Това е предупреждението на учени, които са изследвали ефектите както в личен, така и в професионален план

Хеликоптер се разби на Хаваите, трима души са загинали

На борда е имало петима души - пилот и четирима пътници

Кърджали под контрол: МВР в акция срещу престъпността и изборните права

Участват представители на „Криминална“, „Икономическа“, „Охранителна“ и „Пътна полиция“, разследващи полицаи експерти от Научно-техническата лаборатория и на Зоналното жандармерийско управление в Кърджали

<p>Руският бизнес алармира Путин за щетите от ограниченията в интернет</p>

Според индустриалния съюз рестрикциите засягат ежедневието и дигиталната икономика

<p>Почитаме паметта на сирачето, което не предаде Христа</p>

Матрона била възпитана и се стараела да бъде вярна на Христовото учение за любов към всички хора, дори и към враговете си

<p>Да бъде театър! От &bdquo;Михаил Мишкоед&ldquo; до блясъка на ИКАР-ите</p>

В Световния ден на театъра, часове преди бляскавата церемония на наградите ИКАР, нека си припомним как започва магията на театъра в България

27 март: България губи жената, пред която трепереше Османската империя

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Акция на службите в София, иззето е голямо количество наркотици

Акцията е била на ГДБОП и ДАНС

Нощен влак свързва столиците на Франция и Германия

Новата линия на „Юръпиън слийпър“ свързва Франция и Германия с нощни курсове през Брюксел и други градове

Взривове разтърсиха Бейрут

Израелската армия съобщи, че е извършила масирани удари в иранската столица Техеран

<p>Какво е състоянието на пострадалите при нападението в София</p>

Германският гражданин е настанен за лечение във Втора хирургична клиника на болницата

Г-7 търси изход от кризата с Иран - различия между съюзниците

Липсата на обща позиция доведе до очаквано комюнике вместо съвместно изявление след срещата край Париж

Исторически прецедент: Подписът на Тръмп ще фигурира върху 100-доларови банкноти

За първи път в историята подпис на действащ президент ще бъде отпечатан върху американски банкноти

Кучето звучи като дядо ви: Защо е цялото това пъшкане?

dogsandcats.bg

Мога ли да разхождам котката си навън

dogsandcats.bg
1

Спад на световните запаси от мигриращи сладководни риби

sinoptik.bg
1

Близнаци от застрашен вид горила в Конго

sinoptik.bg

Роби разкри измамна схема

Edna.bg

Зад блясъка: истинската история на Марая Кери

Edna.bg

Рафиня се контузи, в Барселона на тръни

Gong.bg

Зверев си уреди среща със Синер, след като размаза аржентинец

Gong.bg

Вътрешният министър: Прокурорският син и още няколко души са нападнали с бухалки служител на ГДБОП

Nova.bg

Какво време ни очаква през април

Nova.bg