Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

Много жени вярват, че са здрави заради добрите си кръвни изследвания, но тялото често „краде“ калций от костите, за да поддържа баланса. Вижте какви са реалните нужди на организма след менопаузата и кои храни осигуряват нужните 1200 мг на ден

30 март 2026, 08:51
К алцият е от съществено значение за здравето на костите, но много жени не получават достатъчно от диетата си.

Д-р Рейчъл Песа-Полак, ендокринолог и лекар, обясни, че жените обикновено консумират по-малко калций от мъжете. Важно е това да се вземе предвид, особено след като нуждите на жените от калций се увеличават с възрастта.

„Както мъжете, така и жените на възраст между 19 и 50 години се нуждаят от 1000 милиграма диетичен калций на ден, който може да се набави от храна и добавки. Жените на 51 или повече години се нуждаят от 1200 милиграма на ден, докато мъжете в същата възрастова група все още се нуждаят само от 1000 милиграма дневно до 71-годишна възраст“.

„Пациентите често ми казват, че нивата им на калций са добри и кръвните им изследвания са нормални. Кръвните изследвания обаче не отразяват дневния ви прием на калций“, каза специалистът.

Дори ако приемът с храната е недостатъчен, тялото поддържа нивата на калций в кръвта, като го приема от костите, преди да понижи нивата му в кръвта.

Менопаузата е периодът с най-висок риск от ускорена костна загуба поради промени в естрогена.

Как да си набавим достатъчно калций от диетата

Млечни продукти като сирене, мляко, кисело мляко и бадемово мляко са богати на калций. Една чаша мляко или кисело мляко осигурява около 300 мг.

Немлечните източници включват листни зеленчуци, къдраво зеле, едамаме и тофу.

Кога да приемате добавки

Преди да започнете приема на добавки, следете дневния прием на калций, за да сте сигурни, че достигате 1000–1200 мг на ден.

Ако хранителният прием е недостатъчен, помислете за добавки за подобряване на здравето на костите и предотвратяване на дефицит.

Двата основни вида калциеви добавки са калциев карбонат и калциев цитрат. Калциевият карбонат е подходящ за повечето хора и е най-добре да се приема с храна. Калциевият цитрат се приема на гладно.

Не превишавайте 2000 мг калций на ден, ако приемате добавки.

