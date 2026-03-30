Костите не прощават: Ендокринолог разкрива истината за приема на калций

К алцият е от съществено значение за здравето на костите, но много жени не получават достатъчно от диетата си.

Д-р Рейчъл Песа-Полак, ендокринолог и лекар, обясни, че жените обикновено консумират по-малко калций от мъжете. Важно е това да се вземе предвид, особено след като нуждите на жените от калций се увеличават с възрастта.

„Както мъжете, така и жените на възраст между 19 и 50 години се нуждаят от 1000 милиграма диетичен калций на ден, който може да се набави от храна и добавки. Жените на 51 или повече години се нуждаят от 1200 милиграма на ден, докато мъжете в същата възрастова група все още се нуждаят само от 1000 милиграма дневно до 71-годишна възраст“.

„Пациентите често ми казват, че нивата им на калций са добри и кръвните им изследвания са нормални. Кръвните изследвания обаче не отразяват дневния ви прием на калций“, каза специалистът.

Дори ако приемът с храната е недостатъчен, тялото поддържа нивата на калций в кръвта, като го приема от костите, преди да понижи нивата му в кръвта.

Менопаузата е периодът с най-висок риск от ускорена костна загуба поради промени в естрогена.

Как да си набавим достатъчно калций от диетата

Млечни продукти като сирене, мляко, кисело мляко и бадемово мляко са богати на калций. Една чаша мляко или кисело мляко осигурява около 300 мг.

Немлечните източници включват листни зеленчуци, къдраво зеле, едамаме и тофу.

Кога да приемате добавки

Преди да започнете приема на добавки, следете дневния прием на калций, за да сте сигурни, че достигате 1000–1200 мг на ден.

Ако хранителният прием е недостатъчен, помислете за добавки за подобряване на здравето на костите и предотвратяване на дефицит.

Двата основни вида калциеви добавки са калциев карбонат и калциев цитрат. Калциевият карбонат е подходящ за повечето хора и е най-добре да се приема с храна. Калциевият цитрат се приема на гладно.

Не превишавайте 2000 мг калций на ден, ако приемате добавки.