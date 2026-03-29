81-годишният баща на Меган Маркъл откри любовта в лицето на своята медицинска сестра

О тчужденият баща на Меган Маркъл, Томас Маркъл, сподели, че се чувства „благословен и изключително щастлив“, след като започна връзка с много по-младата си медицинска сестра, съобщава Page Six.

„Никога не съм очаквал да открия отново радост и щастие на моите години. Чувствах се пренебрегнат и тъжен толкова много години, но сега отново се наслаждавам на живота“, разказа Томас пред „Дейли Мейл“ в интервю, публикувано в събота.

„След толкова много трудни моменти се чувствам наистина благословен, че намерих някой много специален, който се грижи толкова добре за мен.“

Meghan Markle’s estranged dad, 81, is dating his nurse, 46, after health scare: ‘I feel truly blessed’ https://t.co/RrBgFruNeK pic.twitter.com/9n9VuTVavF — Page Six (@PageSix) March 28, 2026

81-годишният мъж се запознава с новата си приятелка – 46-годишната Рио Канедо, докато се възстановява от операция по ампутация на крака във Филипините. Канедо работи в град Себу, където Томас и синът му, 59-годишният Том-младши, се преместиха през януари 2025 г.

„Знам, че някои хора ще кажат обидни неща, но не ме интересува“, коментира Томас романса им, признавайки за драстичната разлика във възрастта им. „Искам да говоря за това, защото никога не съм си мислил, че някога отново ще бъда щастлив. Искам хората да знаят, че никога не си твърде стар, за да намериш мир и любов.“

„Много негативни неща се случват по света и ако моята история може да даде малко надежда дори на един човек, тогава съм щастлив“, продължи той, добавяйки, че „хейтърите винаги ще мразят“. „Но, честно казано, не ми пука. Животът е за живеене. Няма нищо по-важно в живота от любовта.“

В началото на декември беше разкрито, че Томас-старши е бил приет в интензивното отделение след спешна операция. По това време синът му заяви пред медиите, че баща му е бил откаран по спешност в болница, след като се почувствал зле у дома.

„След инсулта ми нещата не бяха добре. Исках да отида на другия край на света, на място, където хората са мили“, обясни Томас пред „Дейли Мейл“ мотивите за преместването си. „Във Филипините начинът на живот е по-кротък. Никога не съм очаквал да се срещна с Рио и животът ми да се промени по толкова прекрасен начин. Най-накрая се чувствам в безопасност и добре обгрижван.“

Meghan Markle's estranged father Thomas, 81, finds love again with Filipino nurse 35 years his junior https://t.co/HRy0bvrdq0 — Daily Mail (@DailyMail) March 28, 2026

Канедо се грижи за Томас, като го подлага на строга диета без захар, която вече дава резултати – изданието отбелязва, че той видимо е отслабнал. Тя също така насърчава отчуждения баща на Меган, който в момента се бори и с пневмония, да пие повече вода.

„Имам пневмония, но не се самосъжалявам, защото имам Рио, която се грижи толкова добре за мен“, сподели Томас.

Както беше съобщено по-рано, херцогинята на Съсекс се е свързала с баща си заради скорошните му здравословни проблеми, въпреки дистанцираните им отношения. Томас обаче заяви пред „Дейли Мейл“, че вече е преодолял обтегнатите отношения с известната си дъщеря.

„Почти не гледам новини. Живея в свят, където хората са мили един към друг. Медицинските сестри и лекарите тук, във Филипините, са прекрасни. Хората тук нямат всички светски блага, които имаме ние на Запад, но уважават и се грижат за възрастните хора.“

„Тук има млади стажант-медицински сестри, които наричаме „мънчките“ (дребосъци – бел. ред.), и всичко, което чувам по цял ден, са изблици на смях“, продължи той. „Толкова дълго време бях тъжеж заради Меган, но сега най-накрая чувствам, че мога да се смея отново. Животът е хубав.“

Представител на Меган не отговори веднага на искането на Page Six за коментар.