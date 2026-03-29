Свят

Множество инциденти и нередности на местните избори в Сърбия

Доброволци са установили наличието на схемата за купуване на гласове "български влак" в автобусната гара

29 март 2026, 20:59
Източник: БГНЕС

М ножество инциденти и нередности са регистрирани на частичните местни избори в Сърбия, съобщават сръбските медии.

Частични местни избори се провеждат днес в десет общини в Сърбия, като общо 247 985 граждани имат право да гласуват за кандидатите. За гласа на гражданите се състезават местните представителства на управляващата Сръбска прогресивна партия, опозиционни партии, листи на студенти и граждански организации.

В град Сивац е съобщено за масово снимане на бюлетините, съобщава сръбската редакция на регионалната телевизия Ен 1. Съобщава се и за инцидент в Аранджеловац, където доброволци са установили наличието на схемата за купуване на гласове "български влак" в автобусната гара.

"Българският влак" представлява схема за купуване на гласове, при която в избирателните секции се внасят вече попълнени бюлетини, а празните, които гражданите получават в секцията, се изнасят и попълват извън секцията и внасят наново.

Сръбски студенти посочиха, че активисти на управляващата партия са били докарани с автобуси на изборите в Аранджеловац, а в един от списъците с имената на гражданите, стои подпис и на представител на компанията, която ги превозва.

Момиче твърди, че, отново в Аранджеловац, е снимала как двама мъже носят двойни избирателни списъци. Един от тях я е накарал да спре да снима.

Арестувани са и трима наблюдатели на гражданската организация "Крени промени" по обвинение, че един от тях е нападнал активистка на управляващата партия.

Протести и изборни нарушения в Сърбия

Неправителствената организация "Срце" заяви днес, че в момента се случва срив на правовата държава и открита „капитулация на полицията пред партийни групи на Сръбската прогресивна партия“, защото полицията не е реагирала на нападенията срещу наблюдатели, студенти, опозиционни активисти и журналисти по време на местните избори.

Източник: Симона-Алекс Михалева/БТА    
Местни избори Сърбия Изборни нередности Купуване на гласове Схема Български влак Инциденти Аранджеловац
Последвайте ни
pariteni.bg
dogsandcats.bg
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Ексклузивно

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Свят Преди 3 часа

Свят Преди 3 часа

България Преди 4 часа

България Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 5 часа

България Преди 5 часа

България Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Любопитно Преди 6 часа

Свят Преди 6 часа

Свят Преди 7 часа

Всичко от днес

От мрежата

