Свят

Тръмп твърди, че е постигнал "смяна на режима" в Иран

Той заяви, че САЩ са договорили предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток

30 март 2026, 07:01
Източник: AP/БТА

А мериканският президент Доналд Тръмп обясни, че според него САЩ са постигнали смяна на режима благодарение на въздушните си удари, които нанасят в Иран заедно с Израел и при които бяха убити върховният ръководител Али Хаменей и множество висши представители на Ислямската република, предаде Франс прес.

"Имаме смяна на режима, това вече се вижда, защото първият режим беше унищожен, заличен, всички те са мъртви", заяви на брифинг Тръмп.

Тръмп: Иран е напълно победен и иска споразумение

"Следващият режим, назначен веднага след смъртта на Хаменей, също до голяма степен Е мъртъв", отбеляза снощи той пред репортери.

Според него това е довело до установяването на "трети режим" в Иран.

"Имаме работа с хора, различни от тези, с които някой е имал работа преди. Това е съвсем друга група хора, така че бих сметнал това за смяна на режима", допълни президентът.

Тръмп обмисля смяна на режима в Иран

Тръмп каза също, че САЩ са договорили с Иран предстоящото преминаване на 20 товарни кораба с петрол през Ормузкия проток, чието блокиране от началото на войната в Близкия изток предизвика рязък скок на цената на "черното злато".

"Те ни дадоха, мисля, че от уважение, 20 кораба с петрол, големи, големи кораби с петрол, които ще преминат през Ормузкия проток, като това започва утре сутринта (тази сутрин - бел. ред.) и ще продължи през следващите дни", заяви американският президент.

Тръмп: Нокаутирахме ръководството на Иран два пъти

В публикувано снощи интервю за Financial Times Тръмп заяви, че иска "да вземе петрола в Иран" и може да завземе експортния център на остров Харг, отбелязва Ройтерс.

Тръмп предупреди, че американската армия може много лесно да поеме контрол над остров Харг - ключов за Иран петролен обект.

"Може би ще превземем остров Харг, а може би не. Имаме много опции... Не мисля, че имат и най-малка защита. Бихме могли да го вземе много лесно", увери президентът, запитан какво е състоянието на иранската отбрана що се отнася до Харг. 

Тръмп: Спечелихме войната с Иран, но не искаме да си тръгваме преждевременно

На острова, станал в средата на март мишена на американска атака, се намира най-големият петролен терминал на Иран, който според актуална оценка на американската банка "Джей Пи Морган" осигурява около 90 процента от износа му на суров петрол.

Източник: FT/France24/Десислава Иванова, БТА    
