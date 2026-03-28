Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Поредица от битови аварии – пожар в пералнята и блокирала канализация – извадиха от строя най-скъпия американски самолетоносач USS Ford (13 млрд. долара), а ремонтът на „плаващия град“ в Крит може да отнеме до една година

28 март 2026, 20:25
Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок
Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток

Екстремно време на Балканите: Ветрове, дъжд и сняг затвориха училища и оставиха хиляди без ток
Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам

Петролът пред най-големия си седмичен срив от половин година насам
НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха

НАТО: Русия остава най-голямата и пряка заплаха
МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри

МОК изключи транссексуалните жени от Олимпийските игри
Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом

Мелания Тръмп се разходи рамо до рамо с хуманоиден робот в Белия дом
Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток

Убит е Алиреза Тангсири: Командирът на ВМС на Гвардейците на революцията, отговорен за блокадата на Ормузкия проток
„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

„Бялата чума“ се завръща в САЩ – тя е по-смъртоносна от COVID-19 и става резистентна към антибиотици

Т ова бе ужасяваща седмица за най-големия военен кораб, строен някога. Бушуващ пожар в пералните помещения и хронични проблеми с канализацията принудиха USS Ford да се оттегли от мисията си срещу Иран. Очаква се суперкорабът да остане извън експлоатация до една година.

Масивният съд с дължина 337 метра напусна Червено море миналата седмица и от понеделник е акостирал в Крит за ремонт – далеч от зоната на въздушните и морски удари срещу Иран, към които се присъедини само две седмици по-рано. Щетите по пералните съоръжения, които са критично важни за „плаващия град“ с близо 4500 души екипаж, са сериозни, потвърдиха конгресмени пред The Post. Ситуацията е станала толкова критична, че се е наложило „прането да бъде транспортирано с хеликоптери до други кораби, за да бъде изпрано“, заяви сенатор Джак Рийд (демократ от Роуд Айлънд), председател на Комисията по въоръжените сили.

Законодателите разкриха, че пожарът от 12 март е засегнал множество спални помещения. Има индикации, че гъстият дим се е разпространил през масивната вентилационна система на кораба, замърсявайки спалното бельо и матраците, което е направило зоните практически необитаеми. „Казаха ми, че 400 моряци са прекарали дни наред, спейки по пода. Корабът е в морето от почти година, което поставя екипажа под невероятен стрес“, добави Рийд, който е пенсиониран армейски офицер.

Огънят обаче не е единственият враг – такъв се оказа и водата.

Високотехнологичната санитарна система на самолетоносача създава главоболия още от 2020 г. насам. Рутинни запушвания, скъпи ремонти и дефекти в „екологичния“ дизайн на тръбопроводите са коствали най-малко 4 милиона долара до момента. „Тези екологични тоалетни не работят под същото налягане – те просто не се отмиват“, обясни военноморският експерт Стив Уилс пред The Post.

Проблемите произтичат от системата за вакуумно събиране, съхранение и прехвърляне (VCHT), заимствана от индустрията на круизните лайнери. Доклад на Сметната палата на САЩ (GAO) от 2020 г. установи, че е необходима „изтощителна“ ежедневна поддръжка за почистване на тесните тръби, като всяко „промиване с киселина“ струва на данъкоплатците 400 000 долара. „Военноморските сили внедриха чисто нова канализационна система, подобна на тези в пътническите самолети, но в мащаб за екипаж от над 4000 души“, се посочва в документа.

„Даването на приоритет на екологичните системи пред бойната ефективност е огромна грешка“, коментира Бил Роджо, старши сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите.

На 19 март сенаторът Тим Кейн (демократ от Вирджиния) изпрати официално писмо до секретаря на ВМС Джон Фелан относно „постоянните повреди в канализацията и неработещите перални на кораба“. Той изрази „дълбока загриженост за нарастващата психическа и физическа цена, която дългото разполагане и несигурността нанасят на нашите моряци“.

Командирът на кораба, капитан Дейвид Скарози, заяви през февруари, че някои от запушванията са „резултат от предмети, които не би трябвало да попадат в системата“, което засилва съмненията, че действията на екипажа също имат вина.

„Достатъчен е само един гневен моряк, за да предизвика хаос“, добави той, без да отправя директни обвинения в саботаж. От 6-ти флот на ВМС обявиха, че USS Ford ще премине през „щателна оценка и ремонт“ и ще остане „напълно годен за мисии“, но отказаха да посочат конкретни срокове.

В момента тече разследване на пожара. Законодателите настояват следователите да проучат и психологическото въздействие върху екипажа от удължената деветмесечна мисия. Сенатор Майк Раундс (републиканец от Южна Дакота) отбеляза, че престоят в дока поне ще „даде на тези момчета малко почивка“.

USS Gerald R. Ford пренася над 75 самолета и е участвал в множество бойни операции. Той отплава от Норфолк през юни, премина през Средиземно море и Карибите, а през февруари получи спешна заповед за разполагане в Близкия изток заради напрежението с Иран.

„Прекарал съм над седем месеца на самолетоносач. След шестия месец ситуацията става изключително стресираща“, сподели сенатор Марк Кели (демократ от Аризона) – пенсиониран капитан от ВМС и астронавт с десетки бойни мисии в „Пустинна буря“. Според него ремонтите могат да отнемат цяла година. „Ford е първият от своя клас, дизайнът е нов... задната част на кораба (ветрилообразната опашка) изглежда сериозно повредена. Ще отнеме време.“

Помощта вече пътува – ударната група на самолетоносача USS George H.W. Bush се насочва към Средиземно море. Има само един проблем: тя е оборудвана със същата експериментална тоалетна и канализационна система като тази на Ford.

Месец война в цифри: Хиляди жертви, милиарди загуби и светът на ръба на петролен шок

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

ЦИК определи броя и местата за гласуване в чужбина, Близкият изток без секции за вота

От върха до ареста: Бурната история на Тайгър Уудс с инцидентите зад волана

Един от лидерите в Европа придоби българския „Престиж“

До края на годината Leapmotor пуска три нови модела в Европа

<p>Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда</p>
Студ, сняг, дъжд и гръмотевици ни очакват през уикенда

Тръмп: Куба е следващата
Тръмп: Куба е следващата

Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?
Иран печели милиони от блокадата на Ормузкия проток?

28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име
28 март: Когато „кралицата“ на градовете осъмна с ново име

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

СЗО съобщи за 9 убити медици при атаки срещу лечебни заведения в Южен Ливан

Броят на убитите медицински служители през този месец достигна 51

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

Отиде си Маринела – великият глас на Гърция, който покори света

На 87-годишна възраст почина легендарната гръцка певица Маринела – символ на цяла ера в музиката, прочула се със своя уникален глас, емблематични дуети със Стелиос Казандзидис

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Зъбите на участничка в „Мис Гранд Тайланд“ паднаха по средата на речта ѝ

Видеозапис от събитието показва как 18-годишната Камолван Чанаго се представя уверено на сцената, преди внезапно да започне да завалва думите си, когато изкуствените ѝ зъби видимо се разместват в устата ѝ

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

Арестуваха кмет за купуване на гласове в Търговищко

По данни на полицията той е раздавал суми от 30 и 40 евро на жители на селото, за да гласуват за определена политическа партия

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Пуснаха от ареста Тайгър Уудс след зрелищната катастрофа във Флорида (СНИМКИ)

Голф легендата преобърна джипа си при опасна маневра, но по-късно бе освободен от ареста, въпреки обвиненията в шофиране в нетрезво състояние и материални щети

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Трима ливански журналисти загинаха при израелски удар в Южен Ливан

Според Израел става дума за удар по терорист

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Осуетиха бомбен атентат пред американска банка в Париж

Това е станало около 3,30 ч. на улица "Боатие"

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

Руски дронове удариха газов комплекс в Полтавска област, има жертва

"За трети пореден ден руските сили извършват масирани нападения срещу съоръжения на "Нафтогаз", обяви компанията

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Епидемиолог: Грипът си отива, но морбили е сигнал за тревога

Според проф. Кеворкян този грипен сезон е преминал сравнително благоприятно за страната

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

"Фич" потвърди кредитния рейтинг на България на ниво "BBB+"

Рейтингът отразява стабилната външна и фискална позиция на страната, както и надеждната политическа рамка, подкрепена от членството в Европейския съюз и еврозоната

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Турция ще съдейства за изграждането на българското консулство в Одрин

Това обсъдиха на среща служебният министър на външните работи Надежда Нейнски и турският външен министър Хакан Фидан в Истанбул

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

НАП напомня: Последни дни за 5% отстъпка от данъците

<p>БАБХ затвори месокомбинат в Монтана&nbsp;</p>

БАБХ затвори месокомбинат в Монтана заради нарушения на хигиената

В него се преработва предимно птиче месо за месни заготовки и колбаси

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

Над 30 медицински специалисти напуснаха болницата във Враца

След спешна среща с ръководството на лечебното заведение е изготвен кризисен план

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Хапче за дълголетие или плацебо? Ето какво се случва с организма при редовен прием на витамини

Досега няма доказателства, че мултивитамините могат значително да удължат живота

<p>МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99%</p>

МОСВ алармира: Някои язовири са пълни на 99% от обема си

Данните на екоминистерството показват, че става дума за питейните изкуствени водоеми

