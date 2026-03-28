Запушени тоалетни и моряци, спящи по пода: Най-големият самолетоносач в света на спешен ремонт в Крит

Т ова бе ужасяваща седмица за най-големия военен кораб, строен някога. Бушуващ пожар в пералните помещения и хронични проблеми с канализацията принудиха USS Ford да се оттегли от мисията си срещу Иран. Очаква се суперкорабът да остане извън експлоатация до една година.

Масивният съд с дължина 337 метра напусна Червено море миналата седмица и от понеделник е акостирал в Крит за ремонт – далеч от зоната на въздушните и морски удари срещу Иран, към които се присъедини само две седмици по-рано. Щетите по пералните съоръжения, които са критично важни за „плаващия град“ с близо 4500 души екипаж, са сериозни, потвърдиха конгресмени пред The Post. Ситуацията е станала толкова критична, че се е наложило „прането да бъде транспортирано с хеликоптери до други кораби, за да бъде изпрано“, заяви сенатор Джак Рийд (демократ от Роуд Айлънд), председател на Комисията по въоръжените сили.

Законодателите разкриха, че пожарът от 12 март е засегнал множество спални помещения. Има индикации, че гъстият дим се е разпространил през масивната вентилационна система на кораба, замърсявайки спалното бельо и матраците, което е направило зоните практически необитаеми. „Казаха ми, че 400 моряци са прекарали дни наред, спейки по пода. Корабът е в морето от почти година, което поставя екипажа под невероятен стрес“, добави Рийд, който е пенсиониран армейски офицер.

Огънят обаче не е единственият враг – такъв се оказа и водата.

Високотехнологичната санитарна система на самолетоносача създава главоболия още от 2020 г. насам. Рутинни запушвания, скъпи ремонти и дефекти в „екологичния“ дизайн на тръбопроводите са коствали най-малко 4 милиона долара до момента. „Тези екологични тоалетни не работят под същото налягане – те просто не се отмиват“, обясни военноморският експерт Стив Уилс пред The Post.

Проблемите произтичат от системата за вакуумно събиране, съхранение и прехвърляне (VCHT), заимствана от индустрията на круизните лайнери. Доклад на Сметната палата на САЩ (GAO) от 2020 г. установи, че е необходима „изтощителна“ ежедневна поддръжка за почистване на тесните тръби, като всяко „промиване с киселина“ струва на данъкоплатците 400 000 долара. „Военноморските сили внедриха чисто нова канализационна система, подобна на тези в пътническите самолети, но в мащаб за екипаж от над 4000 души“, се посочва в документа.

„Даването на приоритет на екологичните системи пред бойната ефективност е огромна грешка“, коментира Бил Роджо, старши сътрудник във Фондацията за защита на демокрациите.

На 19 март сенаторът Тим Кейн (демократ от Вирджиния) изпрати официално писмо до секретаря на ВМС Джон Фелан относно „постоянните повреди в канализацията и неработещите перални на кораба“. Той изрази „дълбока загриженост за нарастващата психическа и физическа цена, която дългото разполагане и несигурността нанасят на нашите моряци“.

Командирът на кораба, капитан Дейвид Скарози, заяви през февруари, че някои от запушванията са „резултат от предмети, които не би трябвало да попадат в системата“, което засилва съмненията, че действията на екипажа също имат вина.

„Достатъчен е само един гневен моряк, за да предизвика хаос“, добави той, без да отправя директни обвинения в саботаж. От 6-ти флот на ВМС обявиха, че USS Ford ще премине през „щателна оценка и ремонт“ и ще остане „напълно годен за мисии“, но отказаха да посочат конкретни срокове.

Clogged eco-toilets, charred laundry, and sailors sleeping on the floor: snafus that sidelined America’s $13B aircraft carrier https://t.co/tCPjN6Qac0 via @nypost — Chris 🇺🇸 (@Chris_1791) March 28, 2026

В момента тече разследване на пожара. Законодателите настояват следователите да проучат и психологическото въздействие върху екипажа от удължената деветмесечна мисия. Сенатор Майк Раундс (републиканец от Южна Дакота) отбеляза, че престоят в дока поне ще „даде на тези момчета малко почивка“.

USS Gerald R. Ford пренася над 75 самолета и е участвал в множество бойни операции. Той отплава от Норфолк през юни, премина през Средиземно море и Карибите, а през февруари получи спешна заповед за разполагане в Близкия изток заради напрежението с Иран.

„Прекарал съм над седем месеца на самолетоносач. След шестия месец ситуацията става изключително стресираща“, сподели сенатор Марк Кели (демократ от Аризона) – пенсиониран капитан от ВМС и астронавт с десетки бойни мисии в „Пустинна буря“. Според него ремонтите могат да отнемат цяла година. „Ford е първият от своя клас, дизайнът е нов... задната част на кораба (ветрилообразната опашка) изглежда сериозно повредена. Ще отнеме време.“

Помощта вече пътува – ударната група на самолетоносача USS George H.W. Bush се насочва към Средиземно море. Има само един проблем: тя е оборудвана със същата експериментална тоалетна и канализационна система като тази на Ford.